Más de 300 empresas participaron de una Ronda de Negocios Multisectorial en Pilar, iniciativa impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia en conjunto con el Municipio de Pilar.

La jornada contó con la inscripción de representantes de 325 empresas de la región y dio lugar a más de 1.500 entrevistas de negocios.



Las Rondas de Negocios son una política pública sostenida del Estado provincial, impulsada por el Gobernador Axel Kicillof a través de la cartera productiva bonaerense que encabeza el ministro Augusto Costa.

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“En un contexto nacional de fuerte caída del consumo y de desregulación de las importaciones, la producción local se ve seriamente afectada, con impacto directo en el empleo y en los niveles de actividad industrial. Frente a este escenario a nivel nacional, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa políticas públicas orientadas al acompañamiento de las pymes, fortaleciendo el entramado productivo y promoviendo el desarrollo industrial y comercial como motor de crecimiento y desarrollo social”, resaltaron desde la organización del evento.

Las Rondas, en números

Desde 2022, la Provincia lleva organizadas 124 Rondas de Negocios, en una política que ya convocó a 27.000 pymes, grandes empresas, emprendimientos y cooperativas bonaerenses; y con un total de 103.000 entrevistas concretadas a la fecha.

Cada empresa participante, además, puede conocer las distintas políticas vigentes en la provincia de Buenos Aires para impulsar la producción, fomentar la comercialización y brindar apoyo técnico y de financiamiento, entre ellas, los créditos Provincia en Marcha, los programas Producción Bonaerense y Clínica Tecnológica, las capacitaciones de la Escuela Productiva Bonaerense o las garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).

El encuentro fue encabezado por la subsecretaria de Industria y Pymes de la Provincia, Mariela Bembi, y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar. También contó con el acompañamiento del intendente Federico Achával, la Secretaria General Soledad Peralta y el Secretario de Gobierno, Santiago Laurent.

Las próximas Rondas de Negocios Multisectoriales organizadas por el Estado provincial serán el jueves 5/11 en General Rodríguez y el miércoles 18/11 en Navarro.