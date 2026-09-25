A poco más de dos meses del inicio de la temporada 2026-27, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata difundió los precios sugeridos para el alquiler de casas y departamentos. Si bien los valores presentan un aumento del 25% en relación con el año pasado, los profesionales advirtieron que ya se observan subas de entre el 33% y el 35% en el mercado.

Durante la conferencia de prensa realizada en la sede de la institución, los referentes aclararon que se trata de cifras orientativas, ya que los costos finales dependerán de la calidad, el estado, la ubicación y la zona de cada inmueble. Al respecto, desde el Colegio señalaron: “Dada estas consideraciones y teniendo en cuenta las consultas de los propietarios y de los futuros turistas, damos una idea de valores orientativos de los distintos inmuebles, con las variaciones que podrán tener según calidad, estado, ubicación y zona”.

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Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, explicó que los valores sugeridos responden al cálculo del 25% por encima de los registros del año anterior. No obstante, el dirigente reconoció que existen propiedades con márgenes menores por necesidad de los propietarios y otras con valores superiores debido a su calidad. Sobre la situación del sector, Rossi enfatizó:

“Tenemos que manejarnos en un ámbito de prudencia con los precios ya que hay una importante competencia de los países vecinos y por la situación económica”.

Finalmente, los especialistas recomendaron que tanto la oferta de las unidades como los precios pactados se establezcan en pesos. Asimismo, aclararon que los profesionales no son formadores de precios, puesto que los valores son fijados por la oferta y la demanda, ajustándose de acuerdo a la inflación. Pese al contexto económico, Rossi se mostró optimista respecto al periodo estival, al afirmar que el éxito dependerá de la prudencia de los operadores turísticos, ya que la gente necesita ese descanso reparador.