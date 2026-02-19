Los precios mayoristas registraron en enero un incremento del 1,7%, de acuerdo con el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Con este resultado, el indicador acumuló una variación interanual del 26,4%, en un contexto de desaceleración respecto del mes anterior, cuando la suba había sido del 2,4%.

El avance del índice estuvo explicado tanto por los productos nacionales, que aumentaron 1,7%, como por los importados, que registraron una suba del 1,5%. Dentro de los bienes de origen local, las mayores incidencias correspondieron a los productos agropecuarios, alimentos y bebidas y los productos refinados del petróleo, rubros que concentraron buena parte de la variación mensual.

En paralelo, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo, mostró un incremento del 1,6% en enero y una variación interanual del 26,6%. En este caso, los productos nacionales avanzaron 1,6% y los importados 1,5%, con una dinámica similar a la del índice general.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide los precios percibidos por los productores locales e incluye las exportaciones, registró una suba mensual del 1,6% y un aumento interanual del 27,7%. El alza estuvo impulsada principalmente por los productos primarios, que crecieron 2,4%, mientras que los productos manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 1,2%.

Dentro del segmento primario se destacó el comportamiento de los productos agropecuarios, con una suba del 4,1%, y de los productos pesqueros, que aumentaron 4,6%. En el sector manufacturero, los mayores incrementos se observaron en alimentos y bebidas, con un 2,4%, y en tabaco, que registró una suba del 3,3%.

Los datos oficiales muestran que, si bien el ritmo mensual de los precios mayoristas se moderó en enero, los niveles interanuales continúan elevados, especialmente en los rubros vinculados a la producción primaria y a los alimentos, con impacto potencial sobre la cadena de precios al consumidor.