Los precios de los alquileres en Pilar subieron por debajo de la inflación, según un informe privado.

El valor de los departamentos aumentó 12,6% entre octubre de 2025 y octubre de 2026, según el relevamiento del índice inmobiliario de Mercado Libre y la Universidad de San Andrés (UdeSA), que en el mismo período registró una inflación de 32,5%.

El valor mediano de un departamento en el partido de Pilar pasó de $798.941 a $900.000 por mes, en pesos corrientes. Los datos corresponden al partido en su conjunto, sin discriminar por localidades como Del Viso, Presidente Derqui, La Lonja, Manuel Alberti o Villa Rosa, y el resto de las tipologías relevadas también subió por debajo de la inflación, indican los datos analizados por Pilar de Todos.

Dos ambientes, tres ambientes y monoambientes subieron alrededor de 10%

Según indicó el informe, el alquiler medio de un dos ambientes pasó de $726.310 a $800.000 (+10,1%) entre octubre de 2025 y octubre de 2026. El de un tres ambientes, de $1.089.464 a $1.200.000 (+10,1%).

Por su parte, el monoambiente pasó de $550.000 a $605.000, un aumento de 10,0% en los 12 meses.

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Las casas, con la menor suba del alquiler

En tanto, el alquiler mediano de una casa en Pilar pasó de $2.178.929 a $2.301.618 entre octubre de 2025 y octubre de 2026, un aumento de 5,6%. Fue la menor variación de todas las categorías.

En lo que va del año, el alquiler avanzó menos que la inflación

De enero a octubre de 2026, el alquiler de departamentos subió 5,9%, de $850.000 a $900.000. El dos ambientes avanzó 6,7% (de $750.000 a $800.000) y el monoambiente 4,3% (de $580.000 a $605.000). El tres ambientes subió 1,2% (de $1.185.500 a $1.200.000).

Las casas, en cambio, bajaron 2,9%: de $2.371.000 en enero a $2.301.618 en octubre.

En el mismo período, de enero a octubre, la inflación del índice fue de 22,2%. El INDEC, por su parte, informó una inflación de 33,4% en los 12 meses a septiembre y de 23,6% acumulada en 2026 hasta ese mes, medida desde diciembre.

A precios constantes, el valor del alquiler cayó

La serie del propio índice a precios constantes, es decir, ajustada por inflación, marca una baja real. El alquiler de departamentos en Pilar cayó 15,0% entre octubre de 2025 y octubre de 2026, y 13,4% de enero a octubre. En casas, la caída fue de 20,3% interanual y 20,6% en el año.

Esto significa que, aunque el alquiler subió en pesos, el monto equivale a menos poder de compra que un año atrás.

En la venta, las casas suben en dólares y los departamentos bajan

El informe también releva los precios de venta en dólares por metro cuadrado. En Pilar, el valor mediano de las casas en venta pasó de US$787 a US$840 el metro cuadrado entre octubre de 2025 y octubre de 2026, un aumento de 6,7%. De enero a octubre, la suba fue de 0,9%.

Los departamentos en venta, en cambio, bajaron 1,3% interanual, de US$1.909 a US$1.886 por metro cuadrado, y 0,6% en el año.

Pilar subió más que la zona norte, pero menos que el AMBA

El precio del alquiler de todos los departamentos en Pilar aumentó 12,6% entre octubre de 2025 y octubre de 2026, por encima del 8,3% de GBA Zona Norte, donde el valor mediano pasó de $785.000 a $850.000, según el informe de Mercado Libre y UdeSA. En el conjunto del AMBA, que incluye la Ciudad de Buenos Aires, la suba fue de 15,4%, de $650.000 a $750.000.

Por su parte, el alquiler de departamentos subió 19,6% en GBA Zona Oeste, 21,2% en GBA Zona Sur y 21,4% en la Ciudad de Buenos Aires. En todos los casos, el aumento quedó por debajo de la inflación de 32,5% del mismo período, según el índice.

Cómo se mide el índice

El índice de Mercado Libre y UdeSA se elabora con los avisos publicados en la plataforma y calcula valores medianos por municipio, sin desagregar por localidad. Son valores de oferta, no de contratos cerrados.