Como es habitual con la llegada del nuevo mes, una serie de servicios sufrirán un ajuste que, en muchos casos, se ubica por encima de la inflación mensual de julio, de 2,1%. Colectivos, prepagas y colegios privados, entre otros, ya tienen subas confirmadas para septiembre.



Alquileres



Como todos los meses, el ajuste más fuerte volverá a darse en los alquileres alcanzados por la antigua ley, que tendrán una actualización anual de 35,52%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Aunque el indicador se desaceleró de manera significativa respecto de los aumentos de tres dígitos que se registraron en 2025, todavía representa un peso importante en el presupuesto familiar. En tanto, los inquilinos a los que les corresponda un ajuste trimestral deberán afrontar una suba del 6,22%.

Colegios privados



Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires completarán la segunda cuota del ajuste en las tarifas que había autorizado el Gobierno. Será del 2,5%, lo que se suma al 5% que ya se había aplicado en agosto. La medida alcanza a los distintos niveles de enseñanza —Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior— y ajusta las escalas según el porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento, el cual varía entre el 40 y el 100%.

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Colectivos



Desde el inicio del nuevo mes, los colectivos en el Área Metropolitana (AMBA) tendrán un aumento que afectarán, entre otros, a usuarios del Gran La Plata. La decisión implica una suba desde el próximo martes del 4,79%, por lo que el boleto mínimo trepará de los $1.210,17 actuales a $1.268,20 y el más caro, que se abona por recorridos de 27 km o más, pasará de $2.077.96 a 2.177,59.

Trenes



Dentro de la categoría transporte, el ajuste más marcado será en los trenes del AMBA, que subirán 14,29%. De esta manera, el boleto mínimo para las líneas Urquiza, Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur quedará establecido en 480 pesos. El subte, por su parte, también tendrá una suba del 4,1%, con lo que su boleto mínimo pasará a 1.753 pesos.

Medicina prepaga



Las empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Salud los porcentajes de suba que aplicarán a partir de septiembre. En esta oportunidad, se esperan ajustes muy variados dentro del sistema, con diferencias incluso en los diferentes planes de cada empresa. Por ejemplo, OSDE informó incrementos de entre 1,9% y 2,3%; Hospital Italiano, 2,1%; Swiss Medical, 2,2%; Galeno, entre 2,3% y 2,8% y Omint, hasta 2,9%.

Agua



La tarifa de agua de AySA, que presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano, aumentará 2,3%. Esta suba se suma a los incrementos mensuales que viene aplicando la empresa. También ABSA tendrá un ajuste como parte de las subas bimestrales que realiza.

Luz y gas



Como sucede todos los meses, en los próximos días se espera la publicación de los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN. Los montos de las subas todavía no están confirmados, pero es un hecho que las tarifas de electricidad y gas volverán a aumentar.

Internet, cable y telefonía



Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento del 2,5% promedio, según el servicio y la operadora.

Fuente: Agencia DIB