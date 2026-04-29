Como todo inicio de mes, mayo llega con aumentos en diversos servicios que le meten presión al bolsillo del bonaerense y también a la pelea del Gobierno contra la inflación. En este contexto, los ajustes en el transporte público o cuotas de prepagas le suman a presión al costo de vida.

Colectivos



El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un nuevo aumento de tarifas a partir de mayo. El boleto mínimo va a tener un costo de $918,35 en provincia de Buenos Aires. Los tramos más largos van a superar los $1000. El incremento alcanzará a las líneas provinciales, es decir, aquellas numeradas a partir del 200.

En tanto, el pasaje mínimo en Ciudad de Buenos Aires, hasta tres kilómetros, pasará de $715,24 a $753,74. En tanto, el recorrido intermedio, de tres a seis kilómetros costará $837,52. De seis a doce kilómetros, ascenderá a $902,04. Los recorridos de mayor distancia llegarán a $966,61.

Alquileres



Los contratos celebrados del 30 de diciembre de 2023 en adelante se rigen por el "Mega DNU" 70/23 de Javier Milei, que permitió acordar libremente tanto la frecuencia como el índice. Por eso la mayoría se rige por esto y entonces lo más común pasó a ser el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec cada 3 o 4 meses, aunque las partes también pueden pactar actualizaciones por ICL, CCP y otras fórmulas. Tomando como base un alquiler de $500.000, un ajuste trimestral del 7% llevaría el valor a $534.950, uno cuatrimestral de 9,3% a unos $546.600 y uno semestral de 13,5% a unos $567.500.

Puede interesarte

Agua



El Gobierno nacional introdujo un límite al aumento del servicio gestionado por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La medida comenzará a regir a partir del mes próximo y hasta agosto. El ajuste de la tarifa será del 3% a partir del próximo mes.

Prepagas



Las principales empresas de medicina prepaga definieron los nuevos valores que regirán en mayo para sus planes de salud. Las cuotas tendrán incrementos de hasta 3,4%. Con los ajustes informados por las compañías, las actualizaciones de los aranceles se ubican en línea con la inflación de marzo, que fue 3,4%. Sin embargo, algunas empresas como Osde y Galeno tendrán una suba menor. Según el plan de salud, el ajuste mensual oscilará entre 3,2% y 3,3% en mayo.

Telefonía y cable



Algunas empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de mayo, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento en torno al 3%, según el servicio y las operadoras. Esto va de la mano del último número inflacionario.

Fuente: Agencia DIB