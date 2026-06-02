El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la Argentina atraviesa un proceso de recuperación sostenido y redobló su respaldo al programa económico del gobierno de Javier Milei.

"Lo peor ya pasó", sostuvo, y anticipó que las compras de divisas del Banco Central podrían ubicarse entre US$17.000 y US$24.000 millones.

Caputo habló este martes en un evento de la Cámara de Comercio Argentina Brasileño y repasó una serie de indicadores que, según su lectura, confirman la mejora.

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"La recaudación empieza a recuperar, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo", enumeró.

El ministro fue más lejos y aseguró que "el nivel de actividad está en un récord". Según sus palabras, "por primera vez en 15 años crecemos durante 24 meses consecutivos", aunque aclaró que el dato surge del indicador de tendencia-ciclo.

"¿Esto no quiere decir que estamos bien, no? Quiere decir que vamos bien", insistió.

En ese marco, Caputo trazó una analogía para graficar el punto de partida de la gestión: "La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Hoy no hay riesgo de bomba". Y subrayó que la salida se logró, a su juicio, sin apelar a los mecanismos de crisis del pasado: "Sin defaults, sin confiscación de depósitos, sin pesificación asimétrica ni corralito".

El modelo y los dólares

El titular del Palacio de Hacienda describió el esquema económico oficial como basado en "inversión, competencia y exportaciones, sustentado por un orden macroeconómico". En ese sentido, advirtió que "stockearse no funciona en este modelo, ni tampoco comprar dólares en el paralelo".

Sobre las proyecciones de divisas, señaló que la energía fue un factor clave y afirmó que para 2030 el saldo comercial del sector energético llegará a US$60.000 millones, cifra que calificó como "una proyección subestimada".

"Nos van a salir los dólares por las orejas porque esto se va a extender a otros rubros", sostuvo.

Caputo también destacó que los salarios medidos por el SIPA registran una suba del 2,9% y mencionó mejoras de precios en sectores como textil y calzado. Afirmó además que el gobierno derribó "dos mitos importantes: que es mejor tener una economía cerrada y el de la restricción externa".

El palo a Kicillof

Hacia el final de su exposición, el ministro deslizó una definición política: "Pase lo que pase, el kirchnerismo no es opción porque la gente sabe que es el infierno".

Y fue directo contra el gobernador bonaerense: "Kicillof nunca va a ser presidente de la Argentina, pase lo que pase".

Cerró con una advertencia: "La economía va a llevarse puesto cualquier intento de desestabilización".