Pilar recibirá nuevamente una serie de operativos barriales con la oferta de alimentos a precios populares. Se trata de dos jornadas en las que se desplegará una feria y la recorrida del camión de lácteos y pastas.

La primera jornada será la del Mercado de Productores Familiares, iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

Puede interesarte

Será el viernes 17 de abril en el barrio La Escondida de la localidad de Presidente Derqui.

Se podrá acceder a productos como carnes, frutas y verduras. Se suman además las y los emprendedores locales.

La feria se hará en la intersección de las calles Isla Soledad e Isla Gran Malvina, barrio La Escondida de 10 a 14 horas.

Por otro lado, el martes 21 de abril llegará el camión de lácteos y pastas que estará en los barrios Villa Morra, Agustoni y Nuestra Señora del Pilar.

En Villa Mora; será en Juan B. Justo y Soler de 8 a 11 horas. En Agustoni, el encuentro será en Nicaragua y Santo Domingo (Escuela 40) de 11.30 a 14hs. Y en Pilar, la cita es en Maipú 1800 desde las 14.30 hs.

Promos

Queso cremoso a $6500

Leche $1400

Fideos $1800

Tapas de empanadas 2x12 $4200.

Combos por $12.000

2 paquetes de empanadas

2 paquetes de tapa de pascualina

1kg de ravioles

1 paquete de ñoquis o fideos

1 litro de leche

1 litro de yogur

1 postrecito

Ambos operativos también contarán con reintegro del 40% con Cuenta DNI con tope.

