Este martes 16 de junio llegará una nueva edición del Mercado de la Economía Popular, una jornada que tendrá un cariz especial ya que estará dedicada a la proximidad de la celebración del Día del Padre.

La feria se desplegará en el Paseo Antonio Toro en la localidad de Derqui y se llevará a cabo con un horario extendido: entre las 11 y las 18 hs.

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Durante la jornada emprendedores y productores locales van a estar ofreciendo productos de calidad a precios accesibles, “ideal para apoyar lo local y llevarte lo mejor”, consignaron desde la Subsecretaría de Economía Popular de Pilar.

Además, las y los vecinos podrán disfrutar del programa Reciclá y Plantá, el Banco de Semillas Municipal y una gama de propuestas recreativas con música y emprendedores acompañando toda la jornada.

