De la mano de la organización Peronismo Militante Pilar, llegará al distrito una jornada donde las y los vecinos podrán adquirir pollo y carnes a precios populares.

La actividad se realizará este jueves 5 de noviembre en la Plaza de La Pilarica ubicada en la calle Posadas entre Roxlo y Ascasubi.

Allí, entre las 10 y las 14 horas, los vecinos accederán a distintas opciones de pollos, carnes vacunas y de cerdo a precios accesibles.

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La jornada se suma a otra similar que tuvo lugar el pasado 27 de octubre en la Plaza San Alejo.

Precios

Durante la actividad se podrán encontrar milanesas de pollo: los 5 kilos por $30.000 y los 3 Kilos a $20.000. También pata muslo; los 5 Kilos a $15.000 y los 3 Kilos a $11.000 y los 3 Kilos de alita a $7.500.

Paleta por kilo a $5.900 y Bondiola por kilo a $7.100. Los 2 kilos de pechito tendrán un costo de $13.500 y los 2 kilos de carre a 13.500.

Otros precios que se podrán encontrar: el kilo de peceto; de cuadrada, de nalga y lomo cada uno a $9.600.

Descuentos

Desde la organización consignaron, además, que quienes abonen con Cuenta DNI podrán acceder al beneficio del 40% de descuento, de acuerdo con las condiciones vigentes de la promoción.

“La iniciativa forma parte del trabajo territorial que Peronismo Militante Pilar viene desarrollando en distintos barrios del distrito, acercando propuestas que contribuyan a la economía de las familias”, completaron los impulsores.