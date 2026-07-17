Los comercios de Pilar registraron en junio una leve mejora en sus niveles de venta, con un promedio interanual de +1,8% entre los siete rubros relevados, de acuerdo al sondeo mensual de la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA).

Alfredo Ventura, titular de la entidad, expuso a Pilar de Todos que el repunte en algunos rubros se explica por el cobro del aguinaldo y por el Día del Padre, dos factores estacionales que impulsan el consumo en junio.

“Algunos rubros levantaron un poquito debido al cobro del aguinaldo y el Día del Padre”, resumió Ventura.

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Los rubros con mejor desempeño

Perfumería encabezó la suba con un 6,5%, seguida por Farmacia con un 6%. Alimento y Bebida creció 1,6%, mientras que Bazar y Deco y Textil e Indumentaria avanzaron 1,6% cada uno en la comparación interanual.

Los rubros que profundizaron la caída

Ferretería, Material Eléctrico y Construcción fue el único sector con retroceso pronunciado, al caer 3,5% interanual.

Calzado y Marroquinería también cerró en negativo, con una baja del 2%.

Un repunte tras meses en rojo

El dato de junio marca un cambio de tendencia, ya que es el primero positivo difundido por la entidad en este 2026.

En mayo, el comercio minorista pilarense había registrado una caída interanual del 8,2%, tras meses consecutivo en terreno negativo tras el -15,6% de abril y el -30% de marzo, según el mismo sondeo de SCIPA.

En aquel momento, Construcción e Infraestructura (-23%) y Ferretería y Herramientas (-21%) habían sido los rubros más golpeados, mientras que Farmacias y Gastronomía figuraban entre los pocos en terreno positivo.

Con los datos de junio, Ferretería vuelve a aparecer como el sector más resentido, aunque con una caída sensiblemente menor a la de mayo.

En tanto, Farmacia y Perfumería consolidan su recuperación como los rubros de mejor desempeño relativo en el comercio local.