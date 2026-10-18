Las ventas de los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre registraron una baja del 1,4% interanual a precios constantes. Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), este resultado marca el quinto año consecutivo de caídas para la celebración.

El relevamiento destacó que, si bien los comerciantes implementaron descuentos, promociones y opciones de financiación para incentivar la demanda, estas herramientas no lograron revertir la prudencia de los consumidores frente a presupuestos familiares ajustados.

El ticket promedio de compra se ubicó en 63.197 pesos. Al analizar el desempeño por sectores, el rubro de cosméticos y perfumería encabezó el gasto promedio con 88.000 pesos, seguido por electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video con 72.581 pesos, y calzado y marroquinería con 67.332 pesos. En el otro extremo, los equipos periféricos, accesorios y celulares promediaron 60.089 pesos, la indumentaria 55.416 pesos y librería 37.638 pesos.

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De los seis sectores relevados, cuatro mostraron retrocesos interanuales. La mayor caída se observó en electrodomésticos, con un 3,6% negativo. Por el contrario, el sector de librería mostró un crecimiento del 3,4% y la indumentaria registró una suba marginal del 0,1%.

En cuanto a la percepción de los comerciantes sobre el impacto de la fecha, el 39,9% lo calificó como moderado, mientras que el 31,7% consideró que ayudó a sumar ventas sin alterar el panorama general. Solo el 9% de los consultados definió la jornada como clave para su facturación, mientras que el 32,5% de los locales vendió menos de lo esperado.