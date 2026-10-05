Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pyme) registraron en septiembre una suba real del 0,3% interanual, según el Índice de Ventas Minoristas elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). A pesar de este dato, la comparación mensual con agosto arrojó una caída del 1,2%.

El informe detalló que el resultado de septiembre combinó una recuperación interanual de baja magnitud con una demanda orientada principalmente a compras cotidianas y de bajo valor. La entidad señaló que el retroceso mensual estuvo vinculado a la finalización de los picos de ventas festivos y escolares de agosto, sumado a una menor disponibilidad de ingresos en los hogares y límites en el endeudamiento con tarjetas.

En el análisis por sectores, cinco de los siete rubros relevados mostraron variaciones positivas. Textil e indumentaria encabezó los incrementos con un 5%, seguido por Calzado y marroquinería con 3,5%, Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción con 3,3%, Farmacia con 1,5% y Perfumería con 0,7%. Por el contrario, los rubros de Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles y Alimentos y bebidas registraron caídas del 3,4% y 3,1%, respectivamente.

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El relevamiento, realizado entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre sobre 1150 comercios de todo el país, destacó que las familias mantienen cautela en sus gastos y priorizan la reposición de necesidades inmediatas. En cuanto a los canales digitales, las ventas online de comercios con local a la calle aumentaron 19,4% interanual.

Sobre las expectativas a futuro, el 44,1% de los comerciantes espera que el desempeño de su firma permanezca sin cambios en los próximos 12 meses, mientras que el 41,8% proyecta una situación más favorable. En materia de inversiones, el 55,7% consideró que no es una etapa propicia para realizar nuevos desembolsos de capital.