Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída del 1,6% interanual en octubre a precios constantes, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Con este retroceso, la actividad comercial acumula una baja del 2% en los primeros diez meses del año, aunque en la medición intermensual desestacionalizada exhibió una leve recuperación del 0,3% frente a septiembre.



El relevamiento periódico de la entidad empresaria dio cuenta de un comportamiento heterogéneo a lo largo del entramado productivo: apenas tres de los siete rubros analizados lograron ubicarse en terreno positivo, traccionados de manera puntual por las compras del Día de la Madre y el recambio de temporada.

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En contraste, el consumo de bienes esenciales, los medicamentos y los despachos vinculados con la construcción continuaron manifestando notorios signos de retracción frente a la pérdida de poder adquisitivo.

Los sectores con mejor desempeño relativo en el décimo mes del año fueron “Calzado y marroquinería” y “Textil e indumentaria”, ambos con un avance interanual del 3,6%. En calzado, la demanda estuvo dinamizada por la presentación de las colecciones de primavera-verano y las compras personales. No obstante, los comerciantes señalaron que los compradores mantuvieron una conducta muy cautelosa y concentraron sus elecciones en artículos urbanos de menor precio.

En indumentaria, las preferencias se inclinaron por prendas livianas y ropa infantil. En ambos casos, las facilidades bancarias y las cuotas sin interés resultaron fundamentales para cerrar operaciones, aunque encontraron un límite en la saturación de las tarjetas de crédito. Por su parte, “Perfumería” avanzó un 0,8%, impulsado por sets promocionales y fragancias nacionales de valor accesible.

En el extremo opuesto, el consumo masivo y los insumos de refacción sintieron con rigor el impacto del ajuste familiar. El rubro “Farmacia” encabezó los retrocesos con un declive interanual del 3,7%, donde los despachos se concentraron de forma estricta en medicamentos bajo receta indispensables y alternativas genéricas, sumado a las dificultades de liquidez por demoras de obras sociales.

“Alimentos y bebidas” cayó un 3,5% interanual, consolidando una demanda acotada a compras fraccionadas y de reposición inmediata, con una sustitución persistente hacia segundas marcas y una marcada baja durante la segunda quincena. En tanto, “Ferretería, materiales eléctricos y construcción” bajó 3,4%, afectada por el freno de obras mayores y sostenida solo por refacciones menores. Por último, “Bazar, decoración y muebles” cedió 0,5% ante la postergación de bienes durables.

En la dimensión cualitativa, el 51,9% de los comerciantes encuestados indicó que su situación económica se mantuvo sin cambios respecto del año 2025, el 41% reportó un empeoramiento y apenas un 7,1% percibió mejoras. De cara a los próximos doce meses, el 48,4% proyecta estabilidad, el 41,1% anticipa un escenario más favorable y un 10,5% prevé un deterioro. Asimismo, el 54,9% consideró que no es momento propicio para realizar inversiones.

Fuente Agencia DIB