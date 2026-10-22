Las ventas en los supermercados cayeron 3,7% interanual en agosto a precios constantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los autoservicios mayoristas retrocedieron 3,6%, mientras que los centros de compras fueron la excepción y subieron 3,7%.

Ocho meses consecutivos con ventas en baja

El rubro supermercados completó ocho meses seguidos con resultados negativos. La última suba interanual había sido en diciembre, cuando el indicador avanzó 0,5%.

El dato de agosto fue la segunda peor caída del año, a la par con la de abril y solo detrás de la de marzo (-5,1%). El acumulado enero-agosto marcó una baja de 2,8%.

En la serie desestacionalizada, las ventas retrocedieron 0,8% frente a julio, mientras que la tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,3%.

Las ventas nominales crecieron, pero los precios subieron más

A precios corrientes, las ventas totales sumaron $2.616.930,1 millones, un 24,2% más que en agosto de 2025. El índice de precios implícitos de esas ventas aumentó 29,0% interanual, por encima del avance nominal, lo que explica la caída a precios constantes.

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La venta promedio fue de $787.964 por metro cuadrado, con un alza de 26,7% interanual.

Carnes y verdulería, los rubros con mayor suba nominal

“Carnes” volvió a ser el grupo con el mayor aumento interanual (38,5%). Lo siguieron “Verdulería y frutería” (32,6%), “Artículos de limpieza y perfumería” (25,6%) y “Alimentos preparados y rotisería” (25,1%).

La tarjeta de crédito concentra 43% de las compras

La tarjeta de crédito fue el principal medio de pago, con $1.125.612 millones y el 43% del total. Le siguieron la tarjeta de débito ($625.010 millones; 23,9%), el efectivo ($443.756 millones; 17%, con un alza de 35,2%) y otros medios de pago ($422.551 millones; 16,1%, con un alza de 50,2%).

El ticket promedio subió 15,8% interanual y llegó a $35.569 por compra. Las ventas por canal online representaron el 3,1% del total ($81.052 millones, con un alza de 16,6%).

El personal ocupado en el sector cayó 4,5%

Los supermercados emplearon a 95.355 asalariados en agosto, un 4,5% menos que un año atrás. Dentro de ese total, los cajeros, administrativos y repositores retrocedieron 5,2%, mientras que el personal jerárquico aumentó 0,9%.

Neuquén lidera las subas nominales por jurisdicción

Por jurisdicción, las mayores alzas a precios corrientes se dieron en Neuquén (33,6%), La Pampa (30,9%), Río Negro (30,7%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (28,8%) y Formosa (28,5%).

Los 24 partidos del Gran Buenos Aires vendieron $587.375 millones, un 18,3% más que un año atrás, y concentraron el 22,4% del total nacional.

Mayoristas: siete meses seguidos de caída desde febrero

Por su parte, los autoservicios mayoristas vendieron 3,6% menos que en agosto de 2025 y acumularon siete meses consecutivos con bajas interanuales. La última suba había sido en enero, con 1,3%.

Fue la tercera mayor caída del año, detrás de las de marzo (-7,2%) y abril (-5%). El acumulado enero-agosto se contrajo 2,9%. En la serie desestacionalizada, las ventas retrocedieron 1,2% frente a julio, y la tendencia-ciclo marcó una baja de 0,4%.

En los mayoristas, los precios también superaron a las ventas

A precios corrientes, las ventas del segmento sumaron $395.434,5 millones, un 23,7% más que un año atrás. El índice de precios implícitos subió 28,3% interanual, por encima del avance nominal.

La venta promedio fue de $421.092 por metro cuadrado, con un alza de 31,4%. Los mayores aumentos se dieron en “Verdulería y frutería” (35,5%), “Lácteos” (30,2%), “Almacén” (29,8%) y “Carnes” (29,1%).

Otros medios de pago lideran las ventas mayoristas

Los medios distintos de los tradicionales, como billeteras virtuales o códigos QR, encabezaron las ventas con $129.246 millones y el 32,7% del total, con una suba de 26,0%. Después se ubicaron la tarjeta de crédito ($105.998 millones; 26,8%), el efectivo ($98.069 millones; 24,8%, con un alza de 45,3%) y la tarjeta de débito ($62.121 millones; 15,7%).

El ticket promedio subió 29% y alcanzó los $47.067 por compra.

El empleo en mayoristas cayó 6,8%

Los autoservicios mayoristas ocuparon a 12.863 asalariados, un 6,8% menos que en agosto de 2025. El personal jerárquico retrocedió 8,5%, y los cajeros, administrativos y repositores, 6,6%.

Por jurisdicción, las ventas nominales de los mayoristas crecieron 3,5% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24,4% en los 24 partidos del Gran Buenos Aires ($150.854 millones; 38,1% del total) y 24,5% en el resto del país ($231.665 millones; 58,6%).

Shoppings: única suba del mes, con acumulado negativo

En tanto, los centros de compras crecieron 3,7% interanual, la segunda mayor expansión de 2026 detrás del 11,9% de mayo. El acumulado del año sigue en terreno negativo, con una baja de 1,2%. Contra julio, las ventas aumentaron 3,3%.

A precios corrientes, el segmento avanzó 24,3% interanual, con una venta promedio de $668.334 por metro cuadrado.

La Patagonia registró la mayor suba regional (32,2%; $36.579 millones). Después se ubicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (31,6%; $205.435 millones), Cuyo (23,9%; $47.567 millones), el Norte (21,9%; $34.601 millones), el Gran Buenos Aires (20,4%; $229.711 millones) y la Región Pampeana (20,1%; $144.669 millones).