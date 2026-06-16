El comercio minorista de Pilar registró en mayo una caída interanual del 8,2% en sus ventas, según datos de la Cámara de Comercio local (SCIPA).

El sondeo al que tuvo acceso Pilar de Todos, marca una menor merma respecto del -15,6% de abril y del -30% de marzo, aunque mantiene el signo negativo por tercer mes consecutivo.

El rubro más afectado fue Construcción e Infraestructura, con un retroceso del 23%, seguido por Ferretería y Herramientas (-21%) y Textil, Indumentaria y Marroquinería (-19%). Librerías cayó un 15% y Bazar, Decoración y Muebles retrocedió un 8,9%.

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Los rubros que resistieron

En el otro extremo, Farmacias anotó el mejor desempeño del mes con un alza del 8%, seguida por Gastronomía y Bares (+3,6%), Perfumería y Pañaleras (+1%) y Alimentos y Bebidas (+0,5%). Aunque en todos los casos se partía de bases comparativas ya de por sí bajas.

La tendencia general muestra una desaceleración en la caída luego del piso de marzo, aunque los sectores vinculados a la construcción y el consumo durable siguen siendo los más castigados por la baja del poder adquisitivo y la retracción del crédito.

Y otros rubros que aunque ya en terreno positivo, aún están lejos de niveles de mejor desempeño.