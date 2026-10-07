Desde la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Pilar difundieron dos búsquedas laborales para cubrir los puestos de mecánico de turno y oficial electricista de turno en el Parque Industrial Pilar, uno de los principales polos productivos del distrito.

Ambas ofertas de empleo están dirigidas a personas de entre 30 y 45 años, sexo indistinto y una contratación "a convenir con la empresa". En los dos casos se exige más de dos años de experiencia en el rubro.

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Cómo postularse

Según informó el área de Desarrollo Económico del Municipio, los interesados deben enviar su currículum vitae por WhatsApp al 11-31889764 o por correo electrónico a [email protected].

Mecánico de turno

Para el puesto de mecánico, el secundario completo es excluyente, mientras que el título de técnico en Electromecánica o afín es deseable. Se solicitan más de dos años en mantenimiento mecánico industrial.

Entre las tareas a desarrollar figuran la lectura de planos mecánicos y de montaje, la metrología y el control dimensional. También se incluye el mantenimiento preventivo y correcto de equipos y máquinas industriales.

Oficial electricista de turno

Por su parte, la vacante de oficial electricista requiere más de dos años en instalaciones y mantenimiento eléctrico industrial.

El puesto consiste en instalar, mantener y reparar instalaciones y equipos técnicos industriales. Al igual que en el caso del mecánico, el lugar de trabajo es el Parque Industrial Pilar.