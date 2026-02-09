La venta de insumos para la construcción registró una caída significativa durante enero, con un descenso del 11,5% en comparación con diciembre y una baja interanual del 1,1%, de acuerdo con los datos difundidos por el Índice Construya (IC). El retroceso marcó un cambio de tendencia respecto del repunte observado hacia el final de 2025.

Según el informe, el arranque del nuevo año se dio en un nivel inferior al cierre del calendario anterior, que había finalizado con un crecimiento acumulado del 5,8% en relación con 2024. El comportamiento de enero reflejó, así, una desaceleración en los volúmenes de venta de materiales destinados principalmente a la obra privada.

Desde el Grupo Construya señalaron que el desempeño negativo del primer mes del año responde a un ajuste habitual tras el cierre anual, aunque reconocieron que la actividad real de obra continúa mostrando señales de prudencia. “La caída mensual de enero refleja un reacomodamiento luego del fin de año, en un contexto donde la dinámica de la construcción todavía se mueve con cautela”, indicaron desde la entidad.

En ese marco, los referentes del sector subrayaron que la evolución de los próximos meses será determinante para evaluar el comportamiento del mercado durante 2026. En particular, destacaron que los resultados de febrero y marzo permitirán contar con una lectura más precisa sobre la tendencia de la actividad y el nivel de demanda de insumos para la construcción.

El índice

El Índice Construya mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado por las empresas líderes que integran el grupo, y funciona como un termómetro anticipado del nivel de actividad en la construcción. Entre los productos relevados se encuentran ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos y revestimientos cerámicos, además de materiales eléctricos y electrónicos.

El desempeño de estos insumos suele estar directamente vinculado al ritmo de ejecución de obras nuevas y refacciones, tanto en el segmento residencial como en desarrollos de mayor escala. Por ese motivo, la caída registrada en enero volvió a encender señales de alerta sobre la solidez de la recuperación del sector, especialmente en un contexto macroeconómico que aún presenta incertidumbres.

Si bien el cierre de 2025 había mostrado una mejora en los niveles de despacho, el inicio del nuevo año expuso un escenario más moderado, en el que la toma de decisiones de inversión continúa siendo cautelosa. Desde el sector privado reconocen que la evolución del crédito, los costos y la estabilidad de precios serán factores clave para definir el rumbo de la construcción en los próximos meses.