El boom hipotecario que el Gobierno nacional supo mostrar como uno de los principales logros económicos empezó a perder fuerza y eso impacta en el mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires que, en el primer cuatrimestre de 2026, muestra signos se amesetamiento.



Pese a que el retorno de los créditos generó expectativa en el sector, y tanto bancos públicos como privados ampliaron el universo de potenciales compradores, la venta de inmuebles en los primeros cuatro meses del año marcó una caída de 2,7% en comparación con ese período de 2025.

Puede interesarte

De acuerdo a cifras del Colegio de Escribanos a la que accedió Agencia DIB, entre enero y abril de este año se vendieron 35.226 propiedades en el territorio bonaerense, contra 36.176 de 2025.

Esta caída también tuvo correlato con lo que pasó en abril, cuando se registraron 9.999 compraventas de inmuebles, una baja del 18 % interanual respecto a las 12.158 operaciones del mismo mes de 2025.

Cabe recordar que el año pasado arrojó muy buenas cifras, y cerró como los mejores doce meses de la última década.

Créditos hipotecarios

Más allá de la reaparición de algunos bancos privados, el mercado hipotecario todavía muestra señales de enfriamiento. En el acumulado de 2026, los bancos llevan otorgados US$655 millones en créditos hipotecarios, contra US$875 millones durante el primer cuatrimestre de 2025.

En cantidad de operaciones, la caída equivale a unos 3500 préstamos menos: se pasó de 12.200 a 8700 créditos.

Eso que pasa a nivel nacional, también se repite en la provincia de Buenos Aires. En los primeros cuatro meses de 2026 mediante esta herramienta se registraron 4.777 compraventas, casi un 25% menos que en el mismo período que el año anterior.

Solo en abril se dieron 1.023 actos, lo que representó una reducción de 52% con respecto al mismo mes del año pasado y 32 puntos en relación a marzo.



Si se toma el total de operaciones de este año hasta el momento, sólo el 13% se hicieron a través de créditos hipotecarios. Esta cifra sigue a la baja. De hecho, en 2025 de las 147.393 operaciones, casi un 16% fueron con esta herramienta.

Pese a ser un gran número, estuvieron lejos de la demanda que se generó en 2017 cuando el mercado llegó a concretar el 24% de las ventas mediante hipotecas.



Hay que tener en cuenta que para acceder a un crédito a un plazo de 25 años de $200.000.000, el Banco Nación (concentra el 80% del mercado) tiene una cuota inicial de $1.288.603, equivalente a 662,66 UVAs. Para sostener esa cuota, los ingresos requeridos son de $5.154.411 netos entre titulares y codeudores, mientras que el ingreso mínimo para el titular es de $2.577.206.

Fuente: Agencia DIB