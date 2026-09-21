El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires mostró signos de amesetamiento durante el segundo cuatrimestre de 2026. Según datos del Colegio de Escribanos analizados por la Agencia DIB, se realizaron 44.180 ventas de inmuebles, lo que representa una caída del 11,3% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se concretaron 49.784 operaciones.

A pesar de este descenso interanual, el sector registró una recuperación del 25% frente al primer cuatrimestre de este año, un período que había comenzado con un ritmo de ventas más bajo, alcanzando las 35.265 operaciones. El cierre del cuatrimestre en agosto contabilizó 12.233 compraventas, cifra que refleja un descenso interanual del 6% y una leve suba del 0,5% respecto a julio, informò DIB.

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“Ambos indicadores continúan por debajo de los valores registrados en el mismo período del año pasado, por lo que debemos seguir analizando la evolución del mercado con prudencia. Será importante observar en los próximos meses cómo evolucionan el crédito hipotecario y la confianza general del mercado e inversores, que es lo que puede fortalecer el dinamismo del sector”, expuso el presidente del Colegio, Guillermo Longhi.

El escenario actual está marcado por la competencia de tasas bancarias y la reciente licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El gobierno adjudicó 200.000 millones de pesos entre 13 entidades para fomentar créditos hipotecarios destinados a la primera vivienda. Estos préstamos cuentan con un plazo mínimo de 15 años, un tope de 150.000 UVA y una tasa máxima del 7,5%.

A pesar de estas medidas, el impacto en el mercado aún no se refleja en las cifras. En el período comprendido entre mayo y agosto, se registraron 5.215 operaciones con hipotecas, lo que significó una caída del 37,8% en comparación con el mismo cuatrimestre del año anterior.