La crisis de ingresos, combinada con precios récord en surtidores, hizo caer por tercer mes consecutivo la venta de combustibles en todo el país.

Datos de la Secretaría de Energía procesados por el portal Surtidores precisan que se comercializaron 1.333.298 m³, frente a 1.365.814 m³ del mismo mes de 2025, es decir, una baja del 2,38 por ciento interanual.

Asimismo, cuando se compara con marzo, la baja del consumo fue del 1,98 por ciento.

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Estos datos se apoyan en dos fenómenos centrales. Por un lado, Argentina tiene una de las naftas más caras de la región y el litro ya cuesta más que en Estados Unidos. Por otra parte, mientras el presidente Javier Milei hace una oda de la no intervención del Estado en la economía, el congelamiento de naftas que hizo YPF por 45 días permitió que la petrolera de bandera sea la única firma del sector en la que el consumo no cayó, sino que creció.

En el detalle de los datos se observa que la nafta súper, la más económica, tuvo una baja de ventas del 1,63 por ciento, mientras que el diésel grado 2 lo hizo en un 9,96 por ciento. Esta dinámica se vio en los últimos tres meses.

En la otra esquina, de manera moderada, crece el uso de nafta premium, con una mejora del 0,76 por ciento en naftas y de 5,85 en el gasoil de primera calidad. ¿Por qué pasa esto? Porque hay promociones con premium con descuentos que casi equiparan el precio con la super, y es una nafta de mejor rendimiento.

Las mayores caídas de ventas por provincias están en las del Norte y Córdoba, con bajas de entre 5 y 10 por ciento. Y las menores están en CABA y el Buenos Aires, con bajas de 1,63 y 1,89 por ciento, respectivamente.

Se salvó el surtidor de YPF

Cuando Horacio Marín, el presidente de YPF, dispuso un congelamiento de naftas por 45 días amparado en cuidar el efecto de la guerra en Medio Oriente en el bolsillo del consumidor local, buscó también lograr una morigeración en la caída general de ventas.

Aunque Milei rechaza la intervención del Estado, esa medida fue positiva para YPF: en la petrolera de bandera, en abril, subió el consumo general de combustibles un 1,79 por ciento. No sólo vendió por tener más estaciones casi tres veces el volumen de sus competidores, sino que las otras petroleras tuvieron bajas del consumo muy fuertes. En Shell las ventas cayeron 8,58 por ciento; en Puma -10,61 por ciento; Axion perdió ventas por 3,89. Mientras que Dapsa cayó 10,4 por ciento.

El ranking de los más caros

Por la decisión oficial de tener el dólar intervenido con inflación creciente, Argentina quedó cara en dólares para casi todos los productos. Pero los combustibles expresan mejor que ningún otro esta dinámica.

El portal globalpetrolprices.com tiene un listado actualizado de precios del litro de nafta en dólares, y allí Argentina aparece como entre las más caras.

Registran allí un precio de casi 1,5 dólares por litro, cuando países como Estados Unidos, grandes productores, la tienen algo por encima de 1,3 dólares. En la región, inclusive, hasta Paraguay, que no es un país productor, tiene la nafta más barata: hoy, según el registro, cuesta 1,17 dólares. En Colombia, en tanto, vale 1,14. Además, más barato que aquí la tienen países del África y Asia que no son petroleros, algunos de los cuales ni siquiera tienen el recurso.

