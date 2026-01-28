La paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias que representan a las compañías de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a cerrar sin acuerdo, luego de que el sector empresario ofreciera un incremento salarial del 1%, propuesta que fue rechazada por el gremio.

El nuevo encuentro —el tercero en el marco de la actual negociación— reunió a la conducción sindical encabezada por Roberto Fernández y a representantes de las cámaras Aaeta, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba, pero no logró destrabar el conflicto.

Al igual que en las instancias previas, el principal escollo fue la negativa empresaria a mejorar la oferta salarial sin una actualización previa de los subsidios estatales.

Rechazo sindical y negociaciones abiertas

Desde el sindicato señalaron que la propuesta presentada resulta insuficiente frente a la situación económica y ratificaron el estado de alerta y movilización declarado días atrás. No obstante, las partes acordaron mantener abierto el canal de diálogo, lo que derivó en la postergación de un paro de 48 horas que había sido anunciado de manera preventiva.

La UTA resolvió suspender las medidas de fuerza ante la convocatoria a una nueva reunión de negociación, lo que introdujo una pausa técnica en el conflicto. En ese marco, el gremio aclaró que la decisión no implica un retroceso en sus reclamos, sino una instancia adicional para intentar alcanzar un entendimiento.

El eje central de la discusión sigue siendo el financiamiento del sistema. Las empresas insisten en que no pueden asumir un aumento salarial superior sin una convalidación oficial de mayores subsidios, mientras que el sindicato reclama una recomposición acorde al poder adquisitivo de los trabajadores.