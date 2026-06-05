La Unión Tranviarios Automotor (UTA) le advirtió al Gobierno nacional que "la paz social peligra" y no descarta un paro de colectivos.

Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía en la que reclamó aumento salarial e igualdad de trato respecto de los sectores más beneficiados por la gestión de Javier Milei.

Pedido salarial desde mayo

El gremio que conduce Roberto Carlos Fernández precisó en el escrito que su reclamo "es a partir del mes de mayo del corriente año" y apuntó que el objetivo es "recomponer nuestros salarios, y por desgracia, no hay respuestas, solo dilaciones".

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La carta le exigió al ministerio que conduce Luis Caputo que "trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes" vinculadas al servicio de colectivos y a las condiciones laborales de los choferes.

Mismo trato que agroexportadores y mineros

Uno de los ejes centrales del documento fue el pedido de recibir el mismo trato que "agroexportadores, petroleras o mineros", en referencia directa a los sectores que el Gobierno nacional privilegia dentro de su esquema de política económica.

"Queremos que nos traten como a los sectores 'privilegiados' de la economía (tenemos derecho a ello, no hay duda)", sostuvo la organización.

En la misma línea, denunció la estrategia oficial frente al conflicto: “¿Quieren cansar a los trabajadores? Frenándolos a golpes de conciliación obligatoria.”

El costo del superávit fiscal

El gremio cuestionó además el precio social del ajuste al indicar que “los trabajadores de la actividad son sacrificados en el altar del 'superávit fiscal'”. “La Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo, y el superávit fiscal es sano, el tema es: a qué costo.”

Subrayó que esa construcción no debería hacerse "con nuestros salarios" porque "entendemos que hay otras formas, y los privilegiados son otros".

La organización cerró con una exigencia directa al ministro: “trate, responda y resuelva el asunto, dilatar no sirve para nada (…) los trabajadores necesitan del transporte y ahí estamos nosotros.”

La disputa por los subsidios en el AMBA

El reclamo llega en medio de cambios en el esquema de compensaciones al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La Secretaría de Transporte publicó la resolución 31/2026 en el Boletín Oficial, que reformuló el sistema de distribución de subsidios para las empresas concesionarias de colectivos.

El nuevo esquema incorpora criterios vinculados a la demanda y la calidad del servicio: frecuencias, kilómetros recorridos, antigüedad de las unidades y formas de cobro, entre otros indicadores.

Según la Secretaría, el objetivo es que "las empresas que mantengan niveles adecuados de operación y prestación puedan acceder a las compensaciones correspondientes".

La UTA quedó en el centro de esa disputa y reclamó una definición concreta antes de que escale el conflicto.