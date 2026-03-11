La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un duro comunicado contra el presidente Javier Milei, tras las críticas que realizó el mandatario a empresarios industriales durante su exposición en la “Argentina Week 2026”, que se realiza en Nueva York.

La entidad expresó “profundo malestar y preocupación” por las declaraciones de Milei y advirtió que ese tipo de mensajes afectan el clima institucional y de inversiones.

“Cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”, afirmó la UIA.

El comunicado es una respuesta al discurso que dio Milei, en el que cuestionó a empresarios y al sistema de protección comercial de la industria ante inversores internacionales. “El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”, sostuvo el mandatario, fiel a su estilo de rebote mediático, sin ofrecer pruebas o denuncias sobre esa grave aseveración.

“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a ‘aquellos que defienden la industria nacional’ - es decir, también los industriales argentinos - con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país”, señaló la entidad.

En el mismo documento, la UIA cuestionó que el uso de ese tipo de expresiones que descalifican a quienes producen e invierten puede generar consecuencias negativas en las inversiones. En esa línea, subrayó que el país busca recuperar inversiones y que, en ese proceso, los inversores observan tanto las variables económicas como el contexto institucional.

“La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país”, aseveró el documento.

Situación crítica



La central industrial también advirtió sobre el contexto crítico que atraviesa el sector. “A lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales - grandes, medianas y pequeñas - que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad”, detalló.

La UIA indicó que detrás de cada empresa hay trabajadores, empresarios y familias que sostienen el entramado productivo nacional en escenarios complejos y que el sector está realizando esfuerzos para adaptarse al nuevo escenario económico.

“Cuando no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable”, apuntó. Y concluyó: “Desde la Unión Industrial Argentina reafirmamos nuestra vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos, convencidos de que ese objetivo requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el sector privado”.

Fuente: Agencia DIB