La UIA, dura con Milei: "Distorsiona el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia del país"
“Cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”, afirmó la entidad.
La Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un duro comunicado contra el presidente Javier Milei, tras las críticas que realizó el mandatario a empresarios industriales durante su exposición en la “Argentina Week 2026”, que se realiza en Nueva York.
La entidad expresó “profundo malestar y preocupación” por las declaraciones de Milei y advirtió que ese tipo de mensajes afectan el clima institucional y de inversiones.
“Cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”, afirmó la UIA.
El comunicado es una respuesta al discurso que dio Milei, en el que cuestionó a empresarios y al sistema de protección comercial de la industria ante inversores internacionales. “El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”, sostuvo el mandatario, fiel a su estilo de rebote mediático, sin ofrecer pruebas o denuncias sobre esa grave aseveración.
“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a ‘aquellos que defienden la industria nacional’ - es decir, también los industriales argentinos - con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país”, señaló la entidad.
En el mismo documento, la UIA cuestionó que el uso de ese tipo de expresiones que descalifican a quienes producen e invierten puede generar consecuencias negativas en las inversiones. En esa línea, subrayó que el país busca recuperar inversiones y que, en ese proceso, los inversores observan tanto las variables económicas como el contexto institucional.
“La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país”, aseveró el documento.
Situación crítica
La central industrial también advirtió sobre el contexto crítico que atraviesa el sector. “A lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales - grandes, medianas y pequeñas - que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad”, detalló.
La UIA indicó que detrás de cada empresa hay trabajadores, empresarios y familias que sostienen el entramado productivo nacional en escenarios complejos y que el sector está realizando esfuerzos para adaptarse al nuevo escenario económico.
“Cuando no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable”, apuntó. Y concluyó: “Desde la Unión Industrial Argentina reafirmamos nuestra vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos, convencidos de que ese objetivo requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el sector privado”.
Fuente: Agencia DIB