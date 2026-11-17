La Universidad Católica Argentina (UCA) estimó que la pobreza alcanzó al 42,4% de la población en el segundo trimestre de 2026, diez puntos por encima del 32,3% que difundió el Indec para el primer semestre del año.

Con ese resultado, 2 de cada 5 argentinos no logran cubrir la Canasta Básica Total, la referencia con la que se fija la línea de pobreza.

El estudio fue desarrollado por los investigadores Agustín Salvia y Alejo Giannecchini, del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, y se conoció en las últimas horas. Según el informe, la medición oficial no refleja el nivel real por la forma en que se calcula.

Una canasta desactualizada y cambios en la medición de ingresos

De acuerdo con el ODSA, la discrepancia surge del uso de una canasta básica desactualizada, que impide calcular con exactitud qué proporción de la población está por debajo de la línea de pobreza.

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A eso se suma un cambio en la metodología con la que el Indec elabora la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) desde fines de 2024. Ese cambio hizo que se valoraran más ingresos familiares que antes no se contemplaban, lo que generó un fuerte desfasaje con las mediciones previas y volvió imposible la comparación con otros períodos.

En tanto, el análisis señala que los aumentos de tarifas están subrepresentados tanto en las proyecciones de la canasta como en la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Niveles similares a los de fines de 2023

Con su medición alternativa, el ODSA ubicó la pobreza en 41,7% en el último trimestre de 2023, cierre de la gestión de Alberto Fernández, y en 42,4% en el segundo trimestre de 2026. La diferencia es de 0,7 puntos.

Para la casa de estudios, el gobierno de Javier Milei no habría heredado una pobreza de 52,9%, como se creía, sino de 41,7%, una diferencia de más de 11 puntos porcentuales.

“Bien medida, la pobreza hoy es igual que antes que asumiera Milei y puede terminar peor en 2027”, sostuvo Salvia, director del ODSA, al resumir el hallazgo.

El dato oficial del primer semestre

El Indec había informado el 24 de septiembre que la pobreza alcanzó el 32,3% en el primer semestre de 2026, equivalente a unos 15 millones de personas, y que el indicador cortó su tendencia a la baja, tal como publicó Pilar de Todos.