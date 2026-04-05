El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, advirtió que la reciente baja de los índices de pobreza debe interpretarse con cautela, al considerar que no refleja una mejora sustancial en la situación económica de los hogares.

Si bien el sociólogo reconoció que la pobreza “bajó efectivamente”, señaló que esa caída presenta limitaciones en su interpretación. “Hay cierta ficción en los datos o cierta levedad. Es muy difícil decir un sí rotundo”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que no se trata de una intervención sobre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), sino de problemas en las herramientas utilizadas. “Hay un problema de medición y de realismo de esas mediciones”, sostuvo a radio Splendid.

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Desfase entre estadísticas y consumo

Uno de los principales puntos señalados por Salvia es el desacople entre los indicadores y la percepción social. Según explicó, la población no experimenta una mejora en su capacidad de consumo, a pesar de los datos oficiales.

“La gente no está sintiendo en el bolsillo que tiene más capacidad de consumo que hace un año. Por el contrario, se te bajan los consumos de lácteos, de yerba, cae el consumo general”, describió.

El especialista indicó que una mayor proporción de los ingresos se destina actualmente al pago de servicios básicos. “La luz, el agua, el gas, el transporte y la comunicación ocupan una parte importante del gasto, y el componente disponible para otros consumos baja significativamente”, explicó.

Cuestionamientos a la metodología

Salvia apuntó que uno de los factores centrales detrás de esta situación es la utilización de canastas de consumo desactualizadas. “Estás considerando valores con parámetros del 2004 y 2005, con estructuras de consumo de ese momento”, señaló.

Según explicó, en aquel entonces los hogares destinaban una mayor proporción del ingreso a alimentos, mientras que en la actualidad el peso de las tarifas es mayor. “La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo”, afirmó.

A esto se suma el uso de índices de precios con ponderaciones antiguas. “Se actualiza con un índice que también está desactualizado, con ponderadores del 2004 y no con los actuales”, explicó.

En ese marco, indicó que la combinación entre una mejor medición de los ingresos y una canasta desactualizada puede generar resultados que no reflejan completamente la realidad. “Al medir mejor cuánto ingresa y compararlo contra una canasta desactualizada, te da caídas de la pobreza que parecen extraordinarias”, afirmó.

No obstante, reconoció un componente vinculado a la desaceleración de la inflación en alimentos. “La caída de la indigencia es más realista que la caída de la pobreza”, puntualizó.

Estancamiento y presión sobre la clase media

El titular del observatorio señaló que, en términos de capacidad de consumo, los hogares se encuentran en niveles similares a los registrados tras la pandemia. “Estamos como en 2021 o 2022, nada más que con un contexto inflacionario distinto”, indicó.

Además, advirtió sobre un leve deterioro en los datos más recientes. “El cuarto trimestre ya estaría cerca del 30% de pobreza”, afirmó.

Según el análisis, la clase media baja es uno de los sectores más afectados. “Está achicando sus gastos corrientes y teniendo que pagar más tarifas, lo cual baja el consumo de productos básicos”, explicó.

También alertó por la reducción de la inversión en capital humano. “La gente no mejora su casa, reduce gastos en salud y educación y se siente más ajustada”, describió.

Finalmente, vinculó la persistencia de la pobreza con la falta de empleo de calidad. “El empleo privado está estancado, el público cae y hay más empleo informal y precario”, señaló. En ese contexto, concluyó: “No hay una crisis alimentaria, pero tampoco hay una tendencia a mejorar. Estamos cristalizando un 25% o 30% de pobreza estructural”.