La provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Turismo, lanzó la temporada invernal 2026 con una batería de descuentos del Banco Provincia para quienes elijan destinos bonaerenses durante las vacaciones.

El lanzamiento se realizó en el marco de Caminos y Sabores, que se desarrolla hasta el 12 de julio, de 12 a 20 horas, en el BA Ferial (ex Costa Salguero), sobre la avenida Costanera Rafael Obligado, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los beneficios, vigentes durante todo julio, incluyen 25% de descuento en gastronomía —con un tope de 10.000 pesos semanales por persona—, 20% en entretenimiento con tope de 20.000 pesos y hasta 6 cuotas sin interés, además de 4 y 6 cuotas sin interés en hoteles y alojamientos.

También hay 10% de descuento en alquiler de autos, beneficios en gomerías y casas de servicio adheridas, y cuotas sin interés en pasajes de larga distancia. A través de Cuenta DNI se suman promociones adicionales para impulsar el turismo provincial.

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Nieve de sal, ballenas y termas entre los atractivos destacados

Entre los puntos fuertes de la temporada figura La Nieve de Sal en Epecuén, un fenómeno natural que atrae a numerosos visitantes, junto con el avistaje de ballenas en Necochea y Miramar.

La oferta se completa con las bodegas de Vinos Buenos Aires y la Ruta del Olivo, que propone visitas guiadas, catas dirigidas, maridaje y participación en la cosecha, además de circuitos de spa y dermocosmética.

Las termas en zonas de playas, lagunas y salinas y los emprendimientos vinculados a los funghi —con 1.500 variedades de hongos y caminatas guiadas por especialistas en micología básica— completan el mapa de propuestas invernales.

Fiestas populares y turismo termal en la agenda invernal

El calendario de celebraciones incluye la Fiesta del Salame Serrano en Tornquist, la Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro y la Fiesta de la Empanada Costera en Tres Arroyos.

A eso se suma el Invierno Medieval en Villa Gesell, con caballeros, hadas, brujas y duendes recorriendo playas y bosques de la costa bonaerense.

Actividades para toda la familia en distintos destinos

La programación contempla propuestas para infancias en La Plata, Avellaneda, Luján, Chascomús y Mar Chiquita, junto con competencias deportivas en la mayoría de los destinos turísticos. La principal es Monte Corre a la Aventura, en Monte Hermoso.

El lanzamiento se realizó en el marco de Caminos y Sabores, feria que se extiende hasta el 12 de julio, de 12 a 20 horas, con la participación de 34 productores bonaerenses que ofrecen degustaciones, venta de productos y promoción de destinos.

La iniciativa es impulsada por el gobernador Axel Kicillof a través del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, Augusto Costa.

Más información en www.buenosaires.tur.ar