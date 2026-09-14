El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estimó que en la actualidad la Nación le adeuda a la administración de Kicillof un total de casi 20 billones de pesos.

Así lo aseguró el Ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco en el marco de su tradicional conferencia de prensa. Allí, el funcionario desglosó que las deudas incluyen fondos, obras y diversos programas que la Nación frenó.

En ese marco, señaló que $4,7 billones corresponden a deudas directas, como fondos específicos de jubilaciones, de seguridad, el FONID y diversos programas en materia de salud y asistencia social, entre otros.

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Se suman $10,1 billones por saldos de obras públicas. Es en concepto de la paralización de obras comprometidas por el Gobierno nacional en territorio bonaerense entre las que se destacan obras de viviendas, vialidad, hidráulicas, establecimientos educativos, universidades, etc.

Además, Nación también adeuda $4,3 billones por discontinuidad o retraso de programas nacionales entre los que se encuentran el REMEDIAR, FOFOFI, entrega de alimentos a comedores no escolares, asistencia por emergencia climática, distribución de medicamentos post-transplante para el CUCAIBA y el programa de tuberculosis, entre otros.

Desde la Gobernación consignaron que “si a estas deudas se le suma $5,9 billones por la caída recursos de origen nacional y $3,4 billones de disminución de recaudación provincial producto de la crisis económica, el desfinanciamiento generado por el Gobierno nacional a la Provincia es de $28,4 billones”.