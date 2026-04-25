El Gobierno bonaerense abrió una consulta ciudadana obligatoria para readecuar el valor de los boletos de colectivo en líneas de jurisdicción provincial, con entrada en vigencia prevista para el 4 de mayo. La convocatoria fue oficializada en el Boletín Oficial.

La instancia, impulsada por el Ministerio de Transporte, apunta a recoger opiniones, aportes e inquietudes de los usuarios sobre la actualización tarifaria. Abarca los servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción provincial y los que operan entre los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada.

Actualmente el boleto mínimo en el Área Metropolitana de Buenos Aires cuesta $871,30, mientras que el tramo más usado —entre 3 y 6 kilómetros— sale $970,63.

Para mayo se esperaba que supere los $1.000, ya que el esquema vigente actualiza los valores en base a la inflación informada por el INDEC —que en marzo fue del 3,4%— más un 2% adicional.

El proceso se da en un contexto de crisis sectorial. A fines del año pasado la Provincia implementó un ajuste extraordinario para que las empresas recompongan parte de sus ingresos, y en enero creó un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros para garantizar la continuidad del servicio tras la eliminación de los subsidios nacionales al transporte en el interior del país.