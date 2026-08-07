La industria automotriz argentina registró en julio una nueva caída en los niveles de producción y comercialización interna, aunque volvió a mostrar un sólido desempeño en las exportaciones, que continúan siendo el principal sostén de la actividad. Así lo informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) en su balance mensual.



Durante julio, las terminales radicadas en el país produjeron 31.189 vehículos entre automóviles y comerciales livianos, un volumen que representó una caída del 15,8% respecto de junio y del 16% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se habían fabricado 37.112 unidades. En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, la producción alcanzó las 235.847 unidades, un 18% menos que en igual período del año anterior.

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Frentes externos e internos



En contraposición, el frente externo volvió a mostrar resultados positivos. Las exportaciones sumaron 23.377 vehículos, lo que implicó un crecimiento del 4,5% frente a junio y del 28,3% interanual. Entre enero y julio se exportaron 150.270 unidades, un 1,6% más que en el mismo período de 2025.

El mercado interno, en tanto, evidenció un comportamiento más débil. Las ventas mayoristas a la red de concesionarios totalizaron 34.178 unidades, un 22,4% menos que en junio y un 31,9% por debajo de las registradas en julio del año pasado. En el acumulado anual, las entregas alcanzaron las 262.307 unidades, con una retracción interanual del 24,9%.

“Fase de reacomodamiento”



El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, señaló que el desempeño de julio refleja "la fase de reacomodamiento que atraviesa la industria", con una producción que ajusta su ritmo al nivel de stock de la cadena comercial y a la evolución del mercado interno. En ese contexto, sostuvo que “el verdadero motor del sector sigue siendo el canal exportador”, que “se consolida como el sostén de la actividad en el acumulado del año”.

El directivo también consideró que “para profundizar el proceso de inserción internacional y ganar escala global con nuestros productos, es indispensable profundizar la agenda de competitividad y generar más y mejores acuerdos con nuestros principales socios comerciales y nuevos mercados”.

Y cerró: “Valoramos el impulso de medidas nacionales como la reducción de derechos de exportación, pero se requiere del acompañamiento de provincias y municipios mediante la rebaja de la presión impositiva local y provincial”, ya que “la acumulación de tasas y gravámenes genera un costo argentino que resta competitividad exportadora”.

Fuente: Agencia DIB