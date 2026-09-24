La pobreza en la Argentina registró un incremento durante el primer semestre del año, alcanzando un 32,3% según los datos oficiales difundidos recientemente. Este resultado marca el fin de la tendencia a la baja que se mantuvo durante más de un año y medio.

De acuerdo con el informe del Indec, basado en la Encuesta Permanente de Hogares, la situación se vio afectada por la aceleración de la inflación y el freno en los ingresos observado desde fines del año pasado. El número de pobreza representa actualmente a unos 15 millones de personas en todo el territorio nacional.

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En cuanto a la indigencia, la medición oficial se ubicó en un 7,5%. Esta cifra refleja un aumento de 1,3% respecto al periodo anterior, cuando el índice había sido del 6,3%. Cabe recordar que, en los semestres previos, el organismo había informado registros del 31,6% y 28,2% respectivamente, consignó DIB.

La tendencia al alza ya había sido anticipada por diversos especialistas y consultoras que monitorean la realidad socioeconómica del país. Entre ellos se encuentran la Universidad Católica Argentina, la Universidad Di Tella, el Cedlas y la consultora Ex Quanti. Según los expertos, los incrementos en la cantidad de pobres se venían reflejando en sus cálculos desde hace, al menos, tres trimestres.