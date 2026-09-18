La morosidad en las familias argentinas volvió a experimentar una suba durante el mes de julio, revirtiendo la tendencia de estabilidad observada en junio. Según el informe sobre bancos difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el indicador de atrasos de pago en las deudas familiares se ubicó en 12,9%, lo que representa un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Este registro marca el nivel más alto en más de 20 años y refleja las dificultades que atraviesa el consumo. Al realizar la comparación interanual, el indicador más que se duplicó, pasando del 5,6% al actual 12,9%, lo que implica una suba de 7,3 puntos porcentuales.

Puede interesarte

Situación del crédito privado y empresas

El reporte de la autoridad monetaria también analizó el comportamiento del sector privado en su conjunto. El ratio de irregularidad del crédito al sector privado subió 0,1 puntos porcentuales hasta el 7,7%. El Banco Central sostuvo que este incremento estuvo explicado por "una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador del ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular (numerador)".

En el caso de las empresas, la morosidad en los préstamos se ubicó en 3,6%, registrando también un alza de 0,1 puntos porcentuales en comparación con junio. Por otro lado, la probabilidad de que no se paguen las deudas cayó 0,2 puntos porcentuales hasta el 2,4% en el nivel general. Al distinguir por tipo de deudor, la probabilidad de default estimada de las familias se ubicó en 3,9%, mientras que la correspondiente a las empresas se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,1%.