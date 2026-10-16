La inflación mayorista de septiembre se aceleró al 3,2% y acumuló una variación del 29,2% en los últimos doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este incremento se vio influenciado por una suba del 3,4% en los productos nacionales y del 0,4% en los productos importados.

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) alcanzó en septiembre su tercer nivel más alto de 2026, ubicándose por debajo de los registros de marzo, con un 3,4%, y mayo, con un 2,5%. En el acumulado de enero a septiembre, la variación del indicador fue del 22,8% en comparación con el mismo período del año anterior.

El informe destaca que el índice se encontraba en un sendero bajista desde abril, cuando registró un alza del 5,2%, para luego ceder en mayo (2,5%), junio (1,1%) y julio (0,8%). Sin embargo, la tendencia se revirtió en agosto, con un 2,1%, hasta llegar al 3,2% de septiembre. Al comparar estos datos con la inflación minorista del mismo mes, el IPIM se ubicó 1,3 puntos porcentuales por encima del 1,9% del IPC.

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La principal causa del salto en el índice fue la variación del petróleo, que registró un incremento mensual del 15% respecto de agosto y una suba interanual del 67,7%. La incertidumbre y la tensión geopolítica por el conflicto en Medio Oriente impactaron en el precio internacional del crudo, afectando los costos de energía y transporte.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia fueron petróleo crudo y gas, con 1,43 puntos porcentuales; productos agropecuarios (0,3 p.p.); productos refinados del petróleo (0,28 p.p.); alimentos y bebidas (0,2 p.p.); y sustancias y productos químicos (0,16 p.p.). Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento del 3,8% en el mismo período.