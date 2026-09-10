La inflación de agosto fue de 1,7%, acumula una suba del 21,3% en los primeros ocho meses del año y registró una variación interanual del 33,5%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a partir de su Índice de Precios al Consumidor (IPC). El organismo señaló además que los precios de los servicios avanzaron 2%, mientras que los bienes tuvieron un incremento del 1,4% respecto de julio.



La división que registró el mayor aumento durante agosto fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con una suba del 2,8%, seguida por “Educación”, que avanzó 2,5%. También se ubicaron por encima del nivel general “Salud”, con 2,4%; “Bienes y servicios varios”, también con 2,4%; “Comunicación”, con 2,3%; y “Bebidas alcohólicas y tabaco”, con 2,1%.

En el otro extremo, “Prendas de vestir y calzado” fue la única división que registró una baja, del 0,6%, mientras que “Recreación y cultura” no presentó variaciones durante el mes. En tanto, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” aumentó 1,7%, en línea con el nivel general del IPC.

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Según el Indec, dentro de las categorías del índice, el IPC Núcleo aumentó 1,8% en agosto, los precios Regulados subieron 2,2% y los Estacionales registraron una caída del 0,9%. El organismo explicó que entre los regulados incidieron principalmente los incrementos en electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas, mientras que entre los estacionales descendieron los precios de los paquetes turísticos y las prendas de vestir, compensados parcialmente por aumentos en verduras, tubérculos, legumbres y frutas.

Por regiones, el comportamiento de los precios mostró diferencias durante agosto. Noroeste, Noreste y Patagonia registraron las mayores variaciones, con 1,8%, mientras que GBA y la región Pampeana tuvieron los menores incrementos, con 1,6%. Cuyo se ubicó en 1,7%, en el mismo nivel que el promedio nacional.

En la región Pampeana, que comprende entre otras jurisdicciones a la provincia de Buenos Aires, los precios aumentaron 1,6% en agosto. Dentro de sus principales aperturas, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” subió 1,7%, mientras que “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” avanzó 3,5%; “Salud”, 2,5%; “Educación”, 2,4%; “Restaurantes y hoteles”, 1,4%; y “Transporte”, 1,4%.

En cuanto a algunos productos relevados para el Gran Buenos Aires, el Indec registró fuertes variaciones durante agosto: la cebolla aumentó 42,7%, la papa 22%, la banana 30,4% y el zapallo anco 35,5%. También subieron el agua sin gas, 5,5%; los fideos secos, 4,5%; las galletitas dulces, 4,3%; y el pan francés, 3,8%. En sentido contrario, la lechuga bajó 18,8%, el tomate redondo 17,5% y el limón 2,3%.