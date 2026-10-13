El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en septiembre una suba del 1,9% respecto de agosto, mientras que la variación interanual llegó al 33,4%. En los primeros nueve meses de 2026, la inflación acumuló un 23,6%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por segundo mes consecutivo, el índice se mantuvo por debajo del 2%. En agosto había marcado un 1,7% y en julio un 2,1%. En junio también se había registrado un 1,9%, cifra que junto al 1,7% de agosto, representan los números más bajos de los últimos 12 meses.

Los rubros con mayores aumentos

La división que registró el mayor incremento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 3,1%. En segundo lugar se ubicó Educación, con una suba del 3%. Por su parte, Comunicación presentó un aumento del 2,5% y Salud registró una variación del 2,4%.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 2% en septiembre, mientras que Recreación y cultura avanzó un 1,9%. Por debajo del nivel general se ubicaron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,6%), Transporte (1,5%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%). Las menores variaciones correspondieron a Prendas de vestir y calzado (1,4%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

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Análisis por categorías y regiones

Al analizar el comportamiento de los precios, el Indec informó que los productos y servicios estacionales aumentaron un 2,9% durante septiembre. Los precios regulados subieron un 2,3%, mientras que el IPC núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, registró una variación del 1,7%.

En cuanto a la clasificación por tipo de producto, los bienes aumentaron un 1,7% en comparación con agosto, mientras que los servicios registraron una suba del 2,4%. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, los bienes avanzaron un 20,4% y los servicios un 30,2%.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron una inflación mensual del 2%, por encima del promedio nacional. Cuyo y el Noroeste tuvieron una variación del 1,9%, mientras que el Noreste anotó un 1,7% y la Patagonia presentó el menor incremento, con un 1,4%.