La inflación de junio fue de 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en doce meses y marcó una nueva desaceleración en la dinámica de la suba del costo de vida.

Este, a su vez, fue el valor más bajo en diez meses, cuando cerró con el mismo número en agosto de 2025.

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Cabe destacar que la división con mayor variación mensual en junio de 2026 fue Recreación y Cultura (4,2%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,4%).

Además, en junio de 2026, Pampeana fue la región con mayor suba mensual (2,0%) y Cuyo, la de menor (1,6%).

En tanto, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 35,7% a nivel interanual.