La inflación de julio subió a 2,1% y acumula 33,8% interanual
El dato oficial superó el registro de junio y cortó la racha de baja iniciada en marzo.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de julio fue del 2,1%, por encima del 1,9% registrado en junio. Con este resultado, el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló una suba del 33,8% en los últimos doce meses, mientras que en lo que va de 2026 el alza llegó al 19,3%.
Se frenó la desinflación
El dato de julio interrumpió la tendencia a la baja que el indicador venía mostrando desde marzo. Las consultoras privadas ya habían anticipado un número desfavorable para el Gobierno, y la cifra confirmada terminó por dejar sin efecto la promesa del presidente Javier Milei de que en agosto la inflación mensual arrancara en 0%. Según las proyecciones más optimistas del mercado, ese piso recién podría alcanzarse en 2027.
La núcleo se mantuvo contenida
Pese a la aceleración general, la inflación núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— fue de 1,8% en julio, por debajo del índice general. Los precios regulados subieron 2,1% y los estacionales, 4,5%, el rubro que más incidió en la suba mensual.
El Gran Buenos Aires, la región más golpeada
Por regiones, el Gran Buenos Aires (GBA) registró el mayor incremento del país con 2,3%, mientras que en Cuyo el índice se mantuvo estable en 1,9%, el mismo porcentaje que en junio.
Turismo y gastronomía, los rubros que más subieron
El resultado de julio estuvo empujado principalmente por Recreación y Cultura, que trepó 5% por el aumento en paquetes turísticos y servicios culturales, seguido por Restaurantes y hoteles, con una suba de 2,8%. En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%) e Indumentaria y calzado (-1,3%) fueron los rubros con menor incremento, y este último fue el único que registró una baja.