El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de julio fue del 2,1%, por encima del 1,9% registrado en junio. Con este resultado, el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló una suba del 33,8% en los últimos doce meses, mientras que en lo que va de 2026 el alza llegó al 19,3%.

Se frenó la desinflación

El dato de julio interrumpió la tendencia a la baja que el indicador venía mostrando desde marzo. Las consultoras privadas ya habían anticipado un número desfavorable para el Gobierno, y la cifra confirmada terminó por dejar sin efecto la promesa del presidente Javier Milei de que en agosto la inflación mensual arrancara en 0%. Según las proyecciones más optimistas del mercado, ese piso recién podría alcanzarse en 2027.

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La núcleo se mantuvo contenida

Pese a la aceleración general, la inflación núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— fue de 1,8% en julio, por debajo del índice general. Los precios regulados subieron 2,1% y los estacionales, 4,5%, el rubro que más incidió en la suba mensual.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en julio con respecto de junio y acumularon un alza de 19,3% en el añohttps://t.co/02dkg7xHpK pic.twitter.com/pFOMXfomOB — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2026

El Gran Buenos Aires, la región más golpeada

Por regiones, el Gran Buenos Aires (GBA) registró el mayor incremento del país con 2,3%, mientras que en Cuyo el índice se mantuvo estable en 1,9%, el mismo porcentaje que en junio.

Turismo y gastronomía, los rubros que más subieron

El resultado de julio estuvo empujado principalmente por Recreación y Cultura, que trepó 5% por el aumento en paquetes turísticos y servicios culturales, seguido por Restaurantes y hoteles, con una suba de 2,8%. En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%) e Indumentaria y calzado (-1,3%) fueron los rubros con menor incremento, y este último fue el único que registró una baja.