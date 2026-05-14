La inflación de abril se desaceleró al 2,6% y acumuló una suba de 32,4% desde el mismo mes de 2025, de acuerdo a la información que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registra un alza del 12,3% en lo que va del año.

Según el informe del organismo, la división con mayor alza mensual en abril de 2026 fue Transporte (4,4%); y la de menor, Recreación y cultura (1%).

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,6% en abril con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumularon un alza de 12,3% en el año. https://t.co/6OqZKRyQVV pic.twitter.com/PS9RAWS5HE — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 14, 2026

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