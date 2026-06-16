El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la industria argentina utilizó el 59,9% de su capacidad instalada en abril, un punto por encima del 58,6% registrado en el mismo período de 2025.

La recuperación se extiende desde el inicio del año. En enero el indicador se ubicó en 53,6%; en febrero trepó a 54,6%; en marzo llegó al 59,8%, y en abril cerró en 59,9%, con una ganancia acumulada de más de seis puntos porcentuales en el trimestre.

Petróleo y química, los más activos

De acuerdo al informe al que tuvo acceso Pilar de Todos, entre los bloques sectoriales con utilización por encima del promedio, la refinación del petróleo encabezó el ranking con 86,8%, seguida por las industrias metálicas básicas (73,4%), sustancias y productos químicos (69,9%), papel y cartón (67,3%) y alimentos y bebidas (60,4%).

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En la comparación interanual, el organismo destacó el avance de sustancias y productos químicos —que trepó del 59% al 69,9%— como resultado de la normalización de la actividad petroquímica en Bahía Blanca, afectada el año anterior por problemas en el suministro de gas.

Las industrias metálicas básicas también sumaron puntos al pasar de 63,9% a 73,4%, al impulso de una mayor producción de acero crudo. En tanto, la refinación del petróleo escaló por un mayor procesamiento de crudo.

Metalmecánica y textil, los más rezagados

Por debajo del promedio general se ubicaron edición e impresión (58,5%), productos minerales no metálicos (54,8%), tabaco (49,2%), industria automotriz (46,5%), metalmecánica excepto automotores (42,7%), caucho y plástico (42,4%) y productos textiles (42,4%).

La principal incidencia negativa interanual correspondió a la metalmecánica excluida la industria automotriz, que retrocedió de 49,3% a 42,7%.

El INDEC vinculó esa caída con menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria —con una baja interanual de 29,7%— y de aparatos de uso doméstico, que descendieron 26,9%.