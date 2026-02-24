La actividad económica registró en diciembre un crecimiento del 3,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. En la medición desestacionalizada, el índice mostró un avance del 1,8% respecto de noviembre, mientras que la serie tendencia-ciclo exhibió una suba del 0,3%, de acuerdo con el informe oficial difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con estos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la actividad cerró 2025 con una mejora acumulada del 4,4% frente a 2024.

El Gobierno celebró estos datos. "El Estimador Mensual de Actividad Económica creció 1,8% mensual en diciembre (sin estacionalidad) y 4,4% en 2025”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

“En diciembre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 1,8% mensual sin estacionalidad, 3,5% interanual y 4,4% cuando se compara el promedio anual de 2025 con el de 2024”, explicó en la red social X. A decir de Caputo, “tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo se ubicaron en máximos históricos en el último mes del año pasado”.

Siempre de acuerdo con el ministro, “a pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del metro cuadrado y una suba abrupta del Riesgo País, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”.

A su turno, “diciembre marcó el MÁXIMO histórico de producción para el país (serie desestacionalizada). El crecimiento punta a punta (serie original) da 6,6% en 2024 y 3,5% en 2025. Acumula 10,3% en la presidencia de Javier Milei, que suma dos años de crecimiento. Y todo esto a pesar de los kuka-tirapiedras. VLLC!”, escribió en la red social X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “MASTERCLASS DEL COLOSO”, citó minutos después el presidente Javier Milei.

Los números del Indec

De nuevo al informe del Indec, en la comparación interanual, once de los sectores que integran el EMAE registraron subas. Se destacó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un salto del 32,2%, favorecido por una producción histórica de trigo, tanto en volumen como en rendimiento promedio.

También sobresalió Intermediación financiera, que creció 14,1% interanual. Entre ambos rubros aportaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento general del indicador.

En contraposición, cuatro sectores mostraron caídas frente a diciembre de 2024. Las principales bajas se verificaron en Industria manufacturera (-3,9%) y en Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%), actividades que en conjunto restaron 0,8 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Fuente: Agencia DIB