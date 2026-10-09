La actividad económica de la provincia de Buenos Aires registró en septiembre una caída del 1,2% respecto del mes anterior y del 0,9% en la comparación interanual. Con estos resultados, la provincia ingresó formalmente en recesión técnica al acumular dos trimestres consecutivos de contracción.

Los datos surgen de un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, que detalla que la actividad acumuló entre enero y septiembre una contracción promedio del 0,3% en relación con el mismo período de 2025. Además, el nivel de actividad se ubicó un 2,1% por debajo de lo observado en diciembre del año pasado.

El relevamiento permitió completar la estimación del tercer trimestre de 2026, que cerró con una baja del 1,6% frente al trimestre anterior. Esta cifra se suma al retroceso del 0,4% registrado durante el segundo trimestre. La novedad es seguida de cerca por los especialistas, ya que podría anticipar un escenario similar a nivel nacional tras el desplome del 2,9% reportado por el INDEC en julio.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó la precisión de las mediciones del organismo nacional. El funcionario argumentó que el indicador desestacionalizado genera ruido y no refleja con exactitud la realidad económica debido a la volatilidad de diversos factores.

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A nivel sectorial, el estudio indica que la industria manufacturera fue el principal factor de la caída con un descenso del 2,1%. También impactaron negativamente el comercio, con un 3,5%, y el sector de transporte y comunicaciones, con un 2,3%. La intermediación financiera mostró la mayor contracción, con una baja del 8,3% interanual.

En contrapartida, el sector agropecuario funcionó como sostén al exhibir un crecimiento del 3,5%. También se destacaron la pesca, con una expansión del 19,7%, y la explotación de minas y canteras, que avanzó un 12,4% respecto de septiembre de 2025.

“En ese sentido, el indicador constituye un complemento del EMAE elaborado por INDEC, aportando una lectura de alta frecuencia sobre el desempeño de la principal economía provincial del país”, señaló el Banco.

Desde la entidad bancaria señalaron que el indicador Pulso PBA permite identificar dinámicas que guardan relación con las observadas en la economía nacional, consolidando la mirada de que el país se encuentra en un proceso recesivo.