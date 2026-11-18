El consumo de carne vacuna por persona cayó 11,2% en octubre y los argentinos comen cerca de 6 kilos menos que en 2025, de acuerdo con lo informado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

El reporte reflejó que el consumo aparente de carne vacuna durante los primeros diez meses del año se situó en 1,698 millones de toneladas, lo que representa una caída de 221,1 mil toneladas en comparación con el mismo período de 2025.

Esta retracción se refleja con claridad en el consumo por habitante. El promedio móvil de los últimos doce meses indica que el consumo per cápita anual se ubicó en 44,5 kilos, lo que representa un 11,2% menos que el promedio registrado en octubre del año pasado y equivale a una pérdida de 5,6 kilos por habitante al año.

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La caída del consumo está ligada a la dinámica de los precios minoristas. A pesar de la leve baja mensual (-0,1% promedio), el rubro de carnes y derivados acumuló un alza del 38,9% interanual, superando el incremento del IPC general, que fue del 33,0%.

Al indicar que el rubro fue uno de los dos que más aumentaron de precio en el último año, el informe de CICCRA precisó que “el alza fue producto de la menor oferta de hacienda para faena”, aunque rescató que la variación interanual se redujo 3,6 puntos porcentuales con respecto a septiembre.

Al analizar específicamente los cortes vacunos, el aumento de precios fue mayor, ya que escaló al 44,5% interanual en octubre. En contraste, el precio del pollo avanzó a un ritmo inferior, con un alza del 28,6% anual. En los últimos doce meses, el precio relativo de la carne vacuna se encareció un 12,4% en relación con el del pollo.

El mayor aumento interanual se dio en la carne picada común (47,2%). Luego se ubicaron el cuadril (45,0%), el asado (44,0%), la nalga (43,7%) y la paleta (42,8%). En tanto, la caja de hamburguesas congeladas aumentó 52,3% interanual.

Mientras el consumo doméstico retrocede, las exportaciones muestran una dinámica opuesta, con un crecimiento del 6,9% anual en el volumen enviado al exterior durante los primeros diez meses del año.

Esta tracción externa está impulsada por el incremento de las ventas a Estados Unidos, ya que se dio “en el marco de la ampliación del cupo con acceso preferencial concedido por el gobierno de aquel país a la Argentina a fines de 2025”.

Agencia NA