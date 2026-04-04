De acuerdo a un informe de la consultora Focus Market, los aumentos en productos tradicionales de la fiesta de resurrección cristiana alcanzan hasta 63% respecto a 2025, por lo que no queda otra que ser selectivos: rosca o huevos de chocolate, o las dos cosas pero en porciones más chicas, optar por la elaboración casera y, en todas las opciones, salir a buscar precios.

Asimismo, el comercio electrónico suma protagonismo a través de promociones y financiamiento en cuotas, y la decisión de gastar se toma cada vez más cerca de la fecha.

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La suba más alta se vio en la rosca artesanal de 500 gramos, que pasó de $8000 a $13.000, con un alza de 63%. También subieron la rosca de 900 gramos, que alcanzó los $25.000 con un incremento de 52%, y la versión industrial de 400 gramos, que llegó a $5150 con una suba de 47%.

En tanto, los huevos de Pascua, registraron incrementos de hasta 49% según el producto, mientras que un huevo relleno de 500 gramos alcanzó los $29.900, un 36% más que el año pasado.

En pescados, el kilo de calamar aumentó 58%, mientras que el filet de merluza subió 27% y las milanesas de pescado 15%.

La suba de los huevos de Pascua “se explica principalmente por el shock previo en el precio internacional del cacao”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market, en un informe difundido por la consultora.

El especialista también explicó que en el caso del pescado “hay una demanda externa muy firme que presiona los precios domésticos vía exportaciones”, sostuvo.



Fuente Agencia DIB