La cadena china Miniso tiene en carpeta la apertura de un local en el shopping Palmas del Pilar antes de que termine el año, como parte de un plan de expansión que contempla 100 tiendas en Argentina en los próximos cinco años con una inversión de US$50 millones.

El anuncio llega en el marco de un debut que generó furor en Buenos Aires: una fila de siete cuadras sobre la calle Florida marcó la apertura del primer local de la marca en el país, ubicado en Florida 643, entre Tucumán y Viamonte, a una cuadra de Galerías Pacífico.

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Especializada en productos de consumo cotidiano a precios bajos, Miniso combina artículos para el hogar, tecnología, cosmética, papelería y accesorios bajo una estética de inspiración japonesa.

Aunque es una compañía china, su fundador Jack Ye modeló la marca tras un viaje a Japón, donde descubrió el atractivo de las tiendas minimalistas con productos simples y bien diseñados.

El desarrollo en Argentina está a cargo de Mini Hub, operador regional que ya maneja más de 500 tiendas en distintos mercados. La apertura generaría entre 800 y 1.000 puestos de trabajo en todo el país.

La primera tienda cuenta con más de 360 metros cuadrados, más de 5.500 productos distintos y un stock inicial de 67.000 unidades, con colecciones de Snoopy, Hello Kitty, Lilo & Stitch, Ositos Cariñositos y Harry Potter, entre otras licencias.

Para este mes de mayo está prevista la apertura de un segundo local en el shopping DOT, de más de 600 metros cuadrados, que se posicionaría como uno de los más grandes de la cadena en América Latina.

El plan para 2026 incluye además aperturas en Unicenter, Plaza Oeste y Palmas del Pilar, dos tiendas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y otros tres shoppings porteños.

No es la primera vez que Miniso intenta instalarse en el país: ya había desembarcado en 2019, pero la pandemia truncó su expansión.

Creada en 2013, la cadena tiene más de 7.700 tiendas en 112 mercados y 100 millones de miembros registrados. En 2025 reportó ventas globales de US$2.450 millones.