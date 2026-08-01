La cadena china MINISO confirmó la apertura de un nuevo local en el shopping Palmas del Pilar para el jueves 6 de agosto, a partir de las 10 horas. La inauguración contará con la presencia de la cantante e influencer Lyna Vallejos, quien ya había acompañado aperturas anteriores de la marca en el país.

Cómo participar del corte de cinta

Vallejos, segúin se informó desde MINISO, estará presente durante la inauguración y el corte de cinta, aunque la marca aclaró que no se trata de un Meet & Greet. Para seguir el momento se instalarán pantallas dentro y fuera del local, por lo que no será necesario hacer la fila de ingreso a la tienda para verla. Esa fila quedará reservada exclusivamente para quienes quieran acceder a las góndolas.

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El beneficio del 20% y sus condiciones

MINISO ofrecerá un 20% de descuento válido únicamente con un voucher, que se entregará a los primeros 200 asistentes de la fila que concurran con alguna prenda roja. Sin ese comprobante, el beneficio no podrá aplicarse en la caja, según precisó la marca a través de sus redes oficiales. Además, habrá un ticket de 100 mil pesos para el primero de la fila y premios para el segundo y el tercero.

El plan de expansión detrás de la apertura

La llegada a Palmas del Pilar se enmarca en el plan de expansión que la compañía anunció a comienzos de año, cuando confirmó una inversión de US$50 millones para abrir 100 locales en Argentina en un plazo de cinco años. El desembarco inicial de MINISO en el país, en un local de Florida al 600 en la Ciudad de Buenos Aires, generó una fila de siete cuadras y marcó el inicio de una expansión que ya sumó una segunda tienda en el shopping DOT y que también contempla aperturas en Unicenter, Plaza Oeste y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, entre otros puntos.

Qué tipo de productos ofrece la marca

MINISO se especializa en artículos de consumo cotidiano a precios bajos, con una estética de inspiración japonesa que combina productos de hogar, tecnología, cosmética, papelería y accesorios.

La cadena, fundada en 2013, opera actualmente más de 7.700 tiendas en 112 mercados y reportó ventas globales por US$2.450 millones durante 2025. El desarrollo de la marca en el país está a cargo de Mini Hub, operador regional que administra más de 500 locales en distintos mercados de la región.