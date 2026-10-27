Stellantis, la principal licenciataria en la Argentina de Fiat, Peugeot, Jeep, Citroën y Ram, anunció la paralización por siete semanas de su producción automotriz en las plantas de la provincia de Córdoba y la localidad bonaerense de El Palomar, lo que vuelve a encender una alarma en la industria automotriz.



Según fuentes gremiales, la planta bonaerense dejó de operar este lunes y retomaría sus tareas el 18 de enero de 2027. Para cubrir parte del período sin actividad, la empresa resolvió anticipar el receso vacacional de sus empleados, con licencias distribuidas entre noviembre y diciembre.

La decisión que deja en stand by a 5 mil trabajadores en las dos plantas es producto de la caída en las ventas y de la apertura de las importaciones. Sin embargo, la compañía habla de un reacomodamiento de la producción tanto en la propia automotriz como en la red de concesionarios.

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En El Palomar, donde ya hubo paradas productivas este año, se fabrican los Peugeot 208 y 2008, dos modelos que enfrentan un escenario comercial desfavorable. La menor demanda de estos vehículos llevó a la compañía a reducir el ritmo de producción y reorganizar los turnos de trabajo.

Para sortear la crisis y definir cuál camino tomar, la medida que Stellantis tomó paralelamente al freno de su producción fue darle un adelanto de vacaciones compulsivo a sus trabajadores en El Palomar y el Polo Industrial Ferreyra. Por el momento, no comunicó despidos y dijo que solo se trata de una decisión para adecuar la producción a la coyuntura.

Fuente: Agencia DIB