La actividad industrial registró una contracción de 7,9% en febrero de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior y con este resultado, el primer bimestre del año cerró con una caída acumulada de 5,5%, según estudio privado.

En la medición mensual desestacionalizada, la producción presentó una baja de 2,7% respecto de enero. Esta cifra revirtió la tendencia del mes previo, cuando el indicador había mostrado una suba revisada de 2,1%.

Pero además de los números en rojo el diagnóstico es complicado porque se señaló que para los meses que vienen no esperamos una pronta reactivación de la industria, que depende en buena medida de que mejoren los ingresos reales de las familias, que por ahora siguen deprimidos.

Así lo señala el Indice de Producción Industrial (IPI) del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres que procesó Agencia Noticias Argentinas.

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El informe destaca que la comparación interanual muestra una fuerte baja de 7,9%, impulsada principalmente por las caídas de Maquinaria y equipos, con caídas en todos los rubros, y en Alimentos, principalmente por la baja registrada en la molienda de aceites.

En el detalle por sectores, Maquinaria y equipo lideró las mermas con una contracción del 23,9%, donde la producción automotriz cayó 30,1%.

Por su parte, el rubro de Alimentos, Bebidas y Tabaco bajó 9,6%, afectado por un descenso de 22,5% en la producción de aceites y de 10,7% en la faena bovina. Como contrapartida, el sector de Metales básicos registró una suba de 3,8% anual.

NA