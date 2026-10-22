El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de agosto quedó 1,7% por debajo del mismo mes del año pasado, aunque en la medición mensual desestacionalizada registró una suba de 0,1%.

El indicador tendencia-ciclo no tuvo variaciones respecto de julio. El dato se conoció en medio de la discusión sobre la posibilidad de que la economía argentina ingrese en una nueva recesión.

Diez sectores en baja y cinco en alza

De los quince sectores que integran el EMAE, diez registraron caídas frente a agosto de 2025, según el Indec. Cinco mostraron subas.

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La mayor baja fue la de la pesca (-15,7%). Le siguieron la intermediación financiera (-3,8%), el comercio mayorista, minorista y las reparaciones (-3,5%), la industria manufacturera (-3,2%), transporte y comunicaciones (-2,9%) y la construcción (-2,5%).

Los rubros que más pesaron en el resultado

La industria y el comercio fueron los de mayor incidencia negativa. En conjunto, restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

En el otro extremo, la explotación de minas y canteras creció 11,1%. Por su parte, electricidad, gas y agua avanzó 4,3% y hoteles y restoranes subió 3,1%. Las tres actividades aportaron 0,6 puntos porcentuales, una contribución que no alcanzó para compensar a los sectores con mayor incidencia negativa.

La lectura oficial sobre la tendencia-ciclo

Minutos después de conocido el informe, en la red social X, “con esta dinámica, el indicador tendencia-ciclo se ubicó 6,6% por encima del nivel de diciembre de 2023”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Caputo también se refirió a la posibilidad de una recesión a comienzos de octubre, cuando rechazó que el país estuviera cerca de ingresar en esa situación. El funcionario atribuyó la desaceleración a factores externos y a la incertidumbre vinculada con el escenario electoral.

Un agosto que llega tras la fuerte baja de julio

El resultado se conoce después de julio, cuando el indicador desestacionalizado había retrocedido 2,8% y la comparación interanual había marcado -1,5%, según la serie revisada del Indec.

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, el EMAE registró una suba de 1,2% respecto del mismo período del año anterior.

Debate abierto por la recesión

Distintos análisis económicos advirtieron sobre la debilidad de la actividad y la posibilidad de que se encadenen períodos de contracción. En tanto, la minería y los servicios de electricidad, gas y agua mostraron avances interanuales. Por su parte, la industria y el comercio, vinculados con el mercado interno, continuaron en retroceso.