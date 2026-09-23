La autopartista alemana Kromberg & Schubert cerrará a fin de año su planta del Parque Industrial Pilar, donde trabajan más de 200 personas. El cierre llega después de que la empresa quedara fuera del proyecto de la nueva Volkswagen Amarok, que se ensamblará en General Pacheco con piezas en su mayoría de origen chino.

La firma se especializa en sistemas eléctricos y mazos de cables para la industria automotriz, y era proveedora exclusiva de la terminal para la pick up. Llegó al país en septiembre de 2009 justamente para ese proyecto, un año antes de que la camioneta empezara a producirse en Pacheco.

La decisión ya fue informada a los empleados, de acuerdo a fuentes gremiales y empresarias del parque industrial consultadas por Infobae. "Ellos ya informaron que se van a fin de año. Los trabajadores ya están al tanto de la situación", señalaron.

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Otra planta de Pilar, al límite

La situación también golpea a Pelzer System, del grupo italiano Adler Pelzer Group. La empresa se instaló en el Parque Industrial Pilar en 2009 para abastecer a la Amarok con insonorizantes y alfombras, y generó para ese proyecto unos 100 puestos de trabajo. Hoy le quedan 13 trabajadores, según fuentes cercanas a la firma, que buscan nuevos negocios para evitar la retirada definitiva del grupo del país.

Pelzer fabricaba en exclusiva para la Amarok y el SUV Taos. Este último ya dejó de producirse en Pacheco, y la pick up actual lo hará a fin de año. El personal supo entre febrero y marzo que la empresa no había sido elegida para la nueva generación. Desde entonces hubo conflictos y paradas de planta en reclamo de retiros voluntarios.

"En uno de esos episodios, la empresa canceló el contrato. Y la planta estuvo dos meses sin trabajar, con el stock que había quedado. En ese ínterin, se consiguió algo con Stellantis pero es muy chica la producción", detalló una de las fuentes.

De 60 a 16 proveedores

De los 60 proveedores locales que tuvo Volkswagen para la Amarok, solo 16 continuarán en el nuevo proyecto. Fuera de Pilar, también dejará el país Irauto, filial argentina del grupo español Antolin, que fabrica techos interiores en su única planta de Benavídez y emplea a unas 80 personas. En el sector circulan versiones de que sus líneas pasarían a Trefelt, otra proveedora de la terminal.

En tanto, Motherson, de origen indio, y la argentina Caimari, con planta en Valentín Alsina, perderán buena parte de su negocio, pero seguirán operando gracias a otros clientes. Albano Cozzuol también resultó afectada, aunque Volkswagen le mantuvo algunas piezas.

Volkswagen anunció el 3 de abril de 2025 una inversión de USD 580 millones en Pacheco para producir desde 2027 la sucesora de la Amarok. El modelo se basa en una plataforma desarrollada junto al grupo chino SAIC, la misma de la pick up Maxus. El acuerdo entre ambas compañías contempla la compra del kit de piezas a esa firma.

Para exportarse a Brasil sin arancel, el vehículo debe cumplir la regla de origen del Mercosur fijada en el ACE 14, el acuerdo de complementación económica entre Argentina y Brasil. Bajo ese esquema, podría ensamblarse con apenas un 16% de piezas de la región y el 84% restante de fuera del bloque.

Un sector en retroceso

Por su parte, fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) citaron un informe de la entidad. Según ese relevamiento, 63 autopartistas cerraron o cancelaron proyectos relevantes en el país desde abril de 2009, y 11 de ellas lo hicieron entre 2024 y la actualidad. La misma entidad ya había informado que en 2025 el sector perdió unos 4.100 puestos de trabajo, el 7,7% del total.