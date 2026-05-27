El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, una reunión con intendentes bonaerenses que firmaron contratos de leasing por más de $4.019 millones para la compra de bienes de capital en sus municipios.

En el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno, Kicillof afirmó: “Desde el Gobierno provincial asumimos el compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar a los intendentes y asegurar que las gestiones municipales puedan dar respuestas a sus vecinos”. “A través de esta herramienta financiera, ya asistimos a más de 100 distritos para la adquisición de equipamiento y bienes de capital”, agregó.

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“Mientras los bancos privados están minimizando su presencia territorial y el Banco Nación responde a una matriz libertaria de ausentismo absoluto, en la Provincia seguimos defendiendo el rol histórico de nuestra banca pública”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “En este contexto, el Banco Provincia adquiere una relevancia mucho mayor: vamos a continuar asistiendo a los municipios, impulsando el financiamiento productivo local y acompañando a cada familia bonaerense que lo necesite”.

A través de la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing, los distritos acceden a financiación para la compra de maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes para obra pública y servicios urbanos.

En esta ocasión firmaron los intendentes de General Madariaga, Esteban Santoro; de Moreno, Mariel Fernández; de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin; de José C. Paz, Lorena Espina (interina); de Rauch, Maximiliano Suescun; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; y de General San Martín, Fernando Moreira.

Por su parte, Cuattromo sostuvo: “Sabemos que el ahogo financiero por las políticas del Gobierno nacional llega a todos los rincones. Por eso, esta herramienta sigue estando a disposición de todos los municipios que se acercan a nuestro banco”. “A través de Provincia Leasing logramos llegar al 70% de la población de la provincia de Buenos Aires: estamos orgullosos y convencidos del rol que cumple la banca pública para los y las bonaerenses”, añadió.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

